Blije Gernot Trauner schudt zonder groene badjas irritatie van zich af: 'Mijn familie geniet ervan hier'

Gernot Trauner was de man die namens Feyenoord de beker in ontvangst mocht nemen en de lucht in mocht houden richting de fans. Een mooi moment voor de aanvoerder, die wegens een blessure veel wedstrijden miste. In de finale maakte hij weer een aantal minuten, dat vond hij geweldig. "Het irriteert me nog altijd dat ik de laatste wedstrijd vorig jaar miste."

Trauner was de grote pechvogel vorig jaar bij Feyenoord. De aanvoerder raakte aan het einde van het seizoen geblesseerd en miste daarmee de laatste wedstrijden van het seizoen waarin Feyenoord kampioen werd. Dit jaar dreigde weer zo'n scenario voor hem, maar gelukkig was hij op tijd hersteld. Hij deed zondag bij de bekerfinale een deel mee.

Prijzengeld TOTO KNVB Beker | Feyenoord verdient mooie bonus met finale-winst tegen NEC Feyenoord versloeg zondag NEC met 1-0 in de finale van de TOTO KNVB Beker. Naast 'de dennenappel' stond er nog wat op het spel: geld. Lees hieronder wat het prijzengeld in de KNVB Beker is.

Een makkelijk moment was dat niet: "We hadden toen net de rode kaart gekregen en moesten dus de voorsprong vasthouden met tien man", blikte Trauner op zijn invalbeurt terug. "Winnen was het enige wat telde en dat was niet makkelijk. Het was een lastige wedstrijd, vooral in de eerste helft. In de tweede helft kwamen we wat sterker naar buiten."

Vuurwerk

Die tweede helft kwam Feyenoord twee keer sterker naar buiten, want na tien minuten moesten beide ploegen weer naar binnen vanwege een incident met vuurwerk dat een spandoek in de brand had gezet. "Als je na tien minuten naar binnen moet, is het voor niemand leuk. Niet voor ons, niet voor de tegenstander en niet voor de scheidsrechter. We hebben dat nu al drie keer gehad volgens mij, natuurlijk willen we gewoon de wedstrijd normaal uitspelen", veroordeelde Trauner het incident. "Ik hoop dat er niemand gewond is."

Igor Paixão bekerheld in Rotterdam: Feyenoord wint finale met 1-0 van NEC De bekerfinale is gewonnen door Feyenoord. In De Kuip bleef het lang spannend, maar uiteindelijk won Feyenoord met 1-0 dankzij een goal van Igor Paixão. Het was een wedstrijd die werd gekarakteriseerd door veel randzaken maar daar zal Feyenoord maling aan hebben: zij hebben toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Het is de veertiende bekerwinst voor de Rotterdammers.

Of Slot wat aangepast had in de tweede onderbreking? "Nee, dat had hij in de rust al gedaan, dus dat was niet nodig. Hij gebruikte de minuten om duidelijk te maken dat we niet moesten verslappen en dat we goed die onderbreking uit moesten komen." Dat gebeurde, er werd gescoord en daardoor mocht iedereen de groene badjassen aan. Bij het interview had Trauner die niet om. "Het was goed om die badjas buiten te hebben want het was hartstikke koud."

Feestje vieren

Op het veld werd er al lekker een feest gevierd met de supporters, waar ook Trauner onderdeel van was. "Op het veld was het sowieso genieten, een beker winnen is altijd prettig en een feestje om te vieren. Dat moet je dan ook vieren, dat gaat vanavond ook gebeuren. Maar het is ook belangrijk om gefocust te blijven want donderdag spelen we gewoon alweer."

Foto's | Feyenoord viert in de traditionele badjassen een groot feest na de bekerwinst Feyenoord lijkt de landstitel dit seizoen aan PSV te moeten laten, maar pakte zondag toch nog een prijs. In De Kuip won het de finale van de TOTO KNVB Beker met 1-0 van NEC en dus kon het feest na afloop losbarsten.

Of hij ook weer de microfoon gaat pakken op het feestje vanavond wist hij nog niet. "Lutsharel was ook goed op het veld met de microfoon dus ik denk dat hij de man met de microfoon zal zijn." Maandag zal er nog een feest met de supporters in de stad zijn en dan moet de knop weer om: de visie op de toekomst.

'Ik blijf in Rotterdam'

Over die visie is de aanvoerder van Feyenoord vrij duidelijk. "Ik blijf gewoon in Rotterdam. Het voelt als thuis hier, mijn familie geniet ervan hier. We wonen hier graag, dus er is geen reden voor een vertrek. Ik heb hier gewoon nog een contract."