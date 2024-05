Feyenoord deelt afscheidsvideo, Arne Slot bevestigt transfer: 'Ik ben volgend jaar trainer van Liverpool'

Arne Slot verlaat Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers vertrekt na dit seizoen naar Liverpool. Feyenoord neemt met een fraaie video alvast afscheid van Slot, die op de persconferentie bekend maakte te vertrekken naar Engeland.

"Het Arne Slot-tijdperk komt tot ene einde. Laten we genieten van de laatste momenten", schrijft de club. Slot volgt na dit seizoen Jürgen Klopp op bij Liverpool, al laat die bekendmaking even op zich wachten. De transfer van Arne Slot naar Liverpool hing al een tijdje in de lucht, maar de trainer bevestigde bij het wekelijkse persmoment dat hij volgend jaar trainer is van Liverpool. De oefenmeester denkt dat definitieve aankondiging pas na het seizoen komt.

Dat komt omdat hij op een goede manier afscheid wil nemen van Feyenoord, net als Klopp dat wil bij Liverpool. De officiële aankondiging laat daarom zo lang op zich wachten. "Ik ben volgend jaar trainer van Liverpool, maar wil eerst hier afsluiten. Zowel mijn als Liverpools afscheid van Klopp verdienen een mooie afsluiting."

Slot merkte de laatste dagen dat het besef steeds meer indaalt dat het zijn laatste handelingen bij Feyenoord zijn. De toekomstig trainer van Liverpool wil dan ook goed de tijd nemen om van alles en iedereen afscheid te nemen. "Ik wil langer de tijd nemen voor bepaalde mensen dan enkel een hand schudden. Het doet mij oprecht heel veel om te zien dat mensen het jammer vinden dat ik wegga."

Ander vertrek dan bij AZ

Voor Slot betekent het een ander vertrek dan bij zijn vorige club AZ. Na alle ellende en hectiek die er destijds bij kwam kijken, geniet hij extra van de manier waarop hij nu afscheid kan nemen. "Het heeft me heel veel gedaan om bij AZ zo weg te gaan met alle ellende die er via de media naar buiten zijn gekomen. Daarom vond ik het belangrijk om Feyenoord op deze manier te verlaten. Ik wilde ten alle tijden voorkomen dat het een afscheid zoals bij AZ zou worden. En dat is gelukkig gelukt."