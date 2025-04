Aanvoerder van Feyenoord hunkert naar 'verslaving' in voetballoze maanden: 'Dat is geweldig'

Feyenoorder Quinten Timber is al een poosje geblesseerd en zijn revalidatie duurt nog even. Het geeft hem de kans om andere dingen te doen, zoals wedstrijden van zijn tweelingbroer bezoeken. Daar komt volgens de middenvelder een ander soort spanning bij kijken.

De geblesseerde Feyenoorder was onlangs mee naar Madrid om zijn tweelingbroer Jurriën in actie te zien in de Champions League met Arsenal. "Dat is zo anders dan zelf spelen. Als je er staat, zit je zo in die focus, ben je zo bezig met ik moet presteren", verzekert Timber in de podcast De klank van.

Voetballers krijgen weinig mee van alle commotie

"Wanneer je aan het kijken bent naar iemand die je kent, of wanneer je voor de wedstrijd rond het stadion loopt met al die mensen, dan besef je hoeveel mensen komen kijken", aldus Timber. Voetballers merken er weinig van, tot ze het veld op stappen. Daarvoor volgt vaak een vast ritme van trainen, naar huis, eten, slapen en de volgende dag klaarmaken voor de wedstrijd.

"Je gaat de kleedkamer in, vervolgens het veld op en dan hoor je boom. Vooral in De Kuip als je het veld op komt dan hoor je boom en dan besef je let's go. Maar je zit zo in die focus", weet Timber. Ook na wedstrijden volgt vaak een vast patroon: interviews, naar huis en weer herstellen. "Het voetbal is zo anders wanneer je er midden in zit, dan wanneer je aan het kijken bent als supporter. Ik heb meer spanning als ik naar Jur kijk, dan wanneer ik zelf speel."

Timber hunkert naar spelen in De Kuip

Op het moment zelf lukt het Timber wel om van de ambiance te genieten. "Het is een soort verslaving", zegt hij. "In De Kuip spelen is ook een soort verslaving. Ik mis die thuiswedstrijden, het veld opgaan. Scoren. Of gewoon gekkenhuis. Dat mis je. Het is gewoon een soort verslaving", herhaalt Timber. "Maar van de andere kant kan je ook genieten: iedere dag op de club komen, eten, trainen en lachen met de jongens. Dat is geweldig."

Scoren in De Kuip zit er voorlopig niet in voor Timber, die in februari zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Hoe zijn toekomst eruitziet, is nog niet bekend. De huidige aanvoerder van Feyenoord heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Timber hoopt deze zomer weer fit te zijn, en als de Rotterdammers nog iets aan hem willen verdienen is dat het moment om hem te verkopen.

