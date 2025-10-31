Arne Slot blijft het zwaar hebben in Liverpool, dat is voor het eerst sinds hij het overnam van Jürgen Klopp. Met veel spelers uit vorm, tegenvallende fitheid en wat blessures zijn de omstandigheden ook niet lekker voor Slot. Zeker niet als je kijkt naar de drie aanstaande duels van Liverpool. De Nederlander moet hopen dat één basiskracht weer kan spelen, omdat hij de enige is waar hij het hele seizoen al op kan vertrouwen.

De huidige situatie met daarbij opgeteld de drie aanstaande wedstrijden, wordt door de Britse media als de zwaarste periode van Slot bij Liverpool genoemd. Na 6 verliespartijen in de laatste 7 duels, mag dat ook wel gesteld worden. Nu staan er in één week ook nog lastige duels tegen Aston Villa, Real Madrid en Manchester City op het programma. Slot maakt dieptepunt na dieptepunt mee en moet het weer zien om te draaien. De vraag is of hij de tijd gaat krijgen, die voorganger Klopp ook ooit nodig had.

Zware weken voor Arne Slot

De timing van een zware speelweek die aanstaande is, is nooit goed , maar in deze situatie wel ontzettend ongelukkig. Haast zonder andere keuze stelde Slot tegen Crystal Palace, in de Carabao Cup (tweede bekercompetitie in Engeland, red.), een B-elftal op. Er werd verloren en de Nederlandse trainer kreeg kritiek op de keuze.

Iets wat vorig jaar niet in deze mate gebeurd zou zijn, de timing voor de keuze van een B-elftal is wat dat betreft zeer ongelukkig, maar noodzakelijk. Vorig jaar verloor Slot met Liverpool van PSV in de Champions League en er was geen haan die er naar kraaide, Liverpool was toch sowieso eerste.

Eerdere B-tactiek

Even later verloor Slot met een B-ploeg tegen Plymouth Argyle; een beetje kritiek, maar men begreep de keuze om een B-elftal op te stellen. Hoe anders is het nu. Slot gebruikt dezelfde beredenering, maar die wordt niet geaccepteerd zoals vorig jaar. Het laat zien in welke fase Slot verkeert en dat het krediet, in ieder geval voor dit seizoen, aan het afbrokkelen is. Zoals hij tegen Crystal Palace gokte met de opstelling van jonkies, zo gokt hij momenteel ook op de support van de fans en iedereen binnen Liverpool.

Het verschil tussen die eerdere B-elftallen en het huidige B-elftal van Liverpool, was dat vorig jaar ook supersterren als Virgil van Dijk, Luis Diaz en Mo Salah op de bank zaten voor de achtervang, dat was nu niet het geval en daarbij zijn de grote sterren bij Liverpool ook op zoek naar hun vorm, of geblesseerd. De omstandigheden maken het daardoor allemaal nog lastiger voor Slot richting een krankzinnige week.

Terugkeer Ryan Gravenberch

Eén sprankje hoop kan Slot halen uit de mogelijke terugkeer van Ryan Gravenberch. De middenvelder traint weer mee en kan mogelijk starten tegen Aston Villa, aanstaande zaterdag. Van alle spelers in het eerste van Liverpool is de Nederlander het meest constant én het meest van belang op het middenveld. Een fitte Gravenberch kan alles zijn dat Slot nodig heeft om weer de good spirit in het elftal te krijgen. En dat is nodig ook, want de tijd begint te dringen voor Slot en Liverpool.