Liverpool kende woensdagavond een nieuwe domper. De ploeg van Arne Slot verloor met 3-0 van Crystal Palace in de EFL Cup, waardoor ze zes van de laatste zeven duels als verliezer van het veld afgingen. Hierdoor kreeg Slot forse kritiek van een Engelse oud-trainer. "Ik heb geen seconde gedacht dat ze zouden winnen."

Slot ving de bekerwedstrijd tegen Crystal Palace aan met een elftal vol jonkies. Hij bracht maar liefst tien wisselingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Brentford. Hierdoor stonden er veel onervaren spelers aan de aftrap.

'Hij heeft vandaag een fout gemaakt'

Een grote fout volgens oud-trainer Jamie Redknapp. "Hij speelde met het verkeerde team", zo legt de 52-jarige oud-speler van onder meer Liverpool uit bij Sky Sports na de wedstrijd. Volgens Redknapp gooide Slot zijn talenten in het diepe. "Hij heeft het zichzelf vanavond echt moeilijk gemaakt door dat team te kiezen. Hij heeft de jonge spelers daar niet geholpen."

Redknapp vond de keuze van Slot om tien wijzigingen door te voeren overmoedig. "Je kunt me niet vertellen dat hij vandaag voor dat team en die wissels heeft gekozen en dacht: dat levert me een resultaat op tegen een echt goed Crystal Palace-team." Redknapp vervolgt: "Je mag hopen dat je dat kunt, maar ik had geen seconde gedacht dat ze hen konden verslaan en hij heeft vandaag een fout gemaakt."

'Ze moeten karakter tonen'

De analist bij Sky Sports vindt het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. "Het gaat niet alleen om de verdediging, niet alleen om het middenveld, het gaat om alles op dit moment. Ze moeten karakter tonen. Er staan een paar heel zware wedstrijden op ze te wachten."

Zo speelt Liverpool zaterdag thuis tegen Aston Villa en komt op dinsdag Real Madrid op bezoek in de Champions League. Toch ziet Redknapp de kwaliteiten van Slot en ziet hij de beker-blamage als een incident. "Ik heb dit niet vaak over Arne Slot gezegd, omdat ik denk dat hij sensationeel is geweest, maar vandaag was een grote fout", aldus Redknapp.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.