Trainer Arne Slot gaat met Liverpool door een zware periode. De ploeg verloor zes van de laatste zeven duels. Oud-voetballer Stephen Warnock denkt te weten wat de reden is voor die teleurstellende resultaten. "We hebben een team dat rouwt in die kleedkamer."

Het tragische overlijden van Diogo Jota (28) en zijn broer André Silva (25) bij een auto-ongeluk in Spanje op 3 juli heeft diepe sporen nagelaten in de voetbalwereld, en vooral bij Liverpool. Dat merkt ook Warnock, die tussen 2002 en 2007 42 keer voor de Reds uitkwam.

Hij sprak over het aanhoudende effect dat de tragedie volgens hem heeft op het team van Arne Slot, dat in een dramatische vormcrisis verkeert. De voormalig speler meent dat deze "constante herinnering" iets is waar de Liverpool-spelers mee moeten omgaan terwijl ze proberen op het hoogste niveau te presteren.

"We hebben een team dat rouwt in die kleedkamer", zegt hij bij BBC Radio 5 Live. "Hoe passen nieuwe spelers daarin? Het is een verschrikkelijke situatie. Het moet effect hebben. Het zijn mensen."

'Hun gedachten dwalen af'

De impact is volgens hem duidelijk zichtbaar bij thuiswedstrijden. "Eén ding dat me altijd opvalt als ik naar Anfield kom, of Liverpool zie spelen, is dat het Diogo Jota-lied na 20 minuten opkomt en er een periode van 5 tot 10 minuten is waarin het speltempo volledig wegzakt."

"De spelers horen dat lied en hun gedachten dwalen af naar een van hun vrienden en naaste collega's", legt hij uit. "In de kleedkamer staat zijn kluisje er nog, dus je zit constant met een herinnering aan de persoon die je verloren hebt, en dat kan niet makkelijk zijn. Sommige mensen kunnen dat naast zich neerleggen, maar voor anderen zal het zwaar op de schouders wegen", voegde Warnock toe.

Ups en downs

Het is een gevoelig onderwerp, waar aanvoerder Virgil van Dijk al eerder op zinspeelde na de 2-1-nederlaag tegen Chelsea eerder deze maand. "Niemand zei dat het een rozengeur en maneschijn zou zijn. Er zouden altijd ups en downs zijn om meerdere redenen die we niet moeten vergeten, en het enige wat we hoeven te doen is bij elkaar blijven", aldus de Nederlander.

Naast Van Dijk toonde ook Mohamed Salah zich dit seizoen zichtbaar geëmotioneerd op Anfield. Bij de overwinning in de openingswedstrijd tegen Bournemouth werd de aanvaller huilend gezien aan het einde van de wedstrijd, toen hij zich naar de Kop-tribune begaf, die het Jota-lied zong. Later gaf hij toe dat hij niet voorbereid was op wat hij zou voelen en dat hij "een beetje instortte".

De Egyptenaar presteert niet op zijn topniveau en het is onmogelijk te bepalen hoeveel de dood van zijn vriend zijn prestaties beïnvloedt. Salah wist afgelopen weekend weer te scoren in de nederlaag van Liverpool tegen Brentford en keert zaterdag terug in actie tegen Aston Villa, nadat hij woensdag werd gespaard in de uitschakeling in de League Cup door Crystal Palace.

