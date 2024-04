'Aardbeving bij Ajax': buitenlandse media gaan los na schorsing Alex Kroes

Het nieuwste hoofdstuk in het rampseizoen van Ajax heeft ook het buitenland bereikt. Buitenlandse media reageren vol ongeloof op de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes.

'De chaos duurt maar voort', vat de Daily Mail de situatie bij Ajax samen. De Engelse krant spreekt van een 'nachtmerrie' voor de Amsterdamse club, waar Kroes pas net begonnen was als algemeen directeur. 'Nog geen week geleden reisde Kroes af naar Anfield voor de wedstrijd tussen de Liverpool Legends en Ajax Legends.'

Ook in Frankrijk zorgt de situatie bij Ajax voor gefronste wenkbrauwen: 'Nog maar net begonnen, en nu al ontslagen?', vraagt L'Équipe zich hardop af. 'Ajax moet nu op zoek naar een nieuwe trainer en een nieuwe algemeen directeur.' Vorige week werd namelijk duidelijk dat trainer John van 't Schip na dit seizoen stopt als trainer van Ajax.

Volgens The Independent is de schorsing van Kroes 'een nieuwe wending in een toch al dramatisch seizoen voor de recordkampioen, waarin ze dit seizoen al na een paar maanden hun technisch directeur (Sven Mislintat) en hoofdtrainer (Maurice Steijn) ontsloegen.'

Rampseizoen Ajax: van dramatische transferzomer onder Sven Mislintat tot de aandelen van Alex Kroes Het nieuws over Alex Kroes is het volgende hoofdstuk in de niet eindigend lijkende neerwaartse spiraal waarin Ajax zich bevindt. De Amsterdammers beleven een waar rampseizoen. Een reconstructie.

Het Spaanse Marca wijst erop dat de situatie rondom Kroes de zoveelste domper is voor Ajax. 'De club beleeft een van de slechtste seizoenen uit de geschiedenis.' En ook in Italië heeft Ajax de sportpagina's gehaald: Corriere dello Sport noemt het volgende hoofdstuk in het rampseizoen van de Amsterdammers 'een aardbeving bij Ajax.'

Niet de meest verstandige beslissing

Dinsdagochtend werd duidelijk dat Alex Kroes door Ajax is geschorst. De algemeen directeur, die pas sinds eind maart in dienst was, zou met voorkennis aandelen van de club hebben gekocht. Dat is een strafbaar feit. Kroes legt zich niet bij de schorsing neer en vecht deze aan bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Wel geeft hij aan dat het kopen van de aandelen 'niet de meest verstandige beslissing was'.