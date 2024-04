Rampseizoen Ajax: van dramatische transferzomer onder Sven Mislintat tot de aandelen van Alex Kroes

Het nieuws over Alex Kroes is het volgende hoofdstuk in de niet eindigend lijkende neerwaartse spiraal waarin Ajax zich bevindt. De Amsterdammers beleven een waar rampseizoen. Een reconstructie.

Vorig seizoen was het al geen pretje om Ajax-fan te zijn, maar dit seizoen is de overtreffende trap. Dat begint bij de aanstelling van Sven Mislintat als nieuwe directeur voetbalzaken. De Duitser wordt op 19 mei 2023 aangesteld bij de Amsterdammers en volgt Marc Overmars op.

Transferchaos

Mislintat moet de juiste spelers naar Ajax halen om weer mee te doen om de titel. Dit lukte het seizoen daarvoor namelijk niet. Het werd een drukke transferzomer voor de Duitser. Spelers als Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Calvin Bassey vertrekken uit de hoofdstad. Daar moesten vervangers voor komen.

Voor een slordige 110 miljoen euro wordt er ingekocht in Amsterdam. Josip Sutalo kostte iets meer dan twintig miljoen, Georges Mikautadze zestien miljoen en met Gastón Ávila en Borna Sosa wordt er voor zo'n twintig miljoen aan linksbacks naar Ajax gehaald. Vooral die laatste transfer doet uiteindelijk een hoop stof opwaaien.

Sosa was een oude bekende van Mislintat, die de Kroaat ook al naar VfB Stuttgart haalde. De linksback zou bij een makelaar aangesloten zijn die aandelen heeft in het bedrijf van Mislintat. In september 2023 werd er dan ook een onderzoek naar de Duitser gestart door zowel Ajax als Stuttgart.

Voorafgaand aan De Klassieker van 24 september maakte Mislintat flink oorlog op sportcomplex De Toekomst. Zo sprak hij over D-Day en ontslag van de trainer als er niet gewonnen zou worden van Feyenoord. De Rotterdamse rivaal was veel te sterk voor de Ajacieden en enkele uren nadat het duel gestaakt werd, kwam de club met bericht 'dat Mislintat per direct ontslagen was vanwege een gebrek aan een breed draagvlak binnen de club'.

Maurice Steijn

De eerste taak van Mislintat bij Ajax was een nieuwe trainer aanstellen voor het seizoen 2023/24. Nadat Alfred Schreuder en John Heitinga te licht bevonden werden, kwam de Duitser uit bij overperformer Maurice Steijn. Het seizoen daarvoor kon hij bij Sparta erg goede resultaten overleggen en Mislintat achtte de tijd rijp om Steijn bij een topclub aan de slag te laten gaan.

Ondanks dat Mislintat Steijn die kans gunde, was het al gauw gedaan met de liefde tussen de beide heren. De twee hadden niet dezelfde visies over de transfers die Ajax zou moeten doen. De trainer kwam met een lijstje van spelers die hij graag in zijn selectie zou willen hebben en Mislintat kwam met andere spelers op de proppen.

Ajax onderaan

Alhoewel het seizoen begon met een 4-1 overwinning op Heracles, ging het daarna al snel bergafwaarts in de hoofdstad. Er werd gelijkgespeeld tegen Excelsior en nadat de Amsterdammers zich wel kwalificeerden voor de groepsfase van de Europa League door Ludogorets te verslaan, werd er gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard en verloren van FC Twente.

Ajax kende uiteindelijk de slechtste seizoenstart in de 67-jarige historie van de Eredivisie. Nadat er achtereenvolgens van Feyenoord, AZ en FC Utrecht werd verloren stond Ajax een na laatste in de competitie. Dit was voor de club genoeg om Steijn de laan uit te sturen. Niet veel later stonden de Amsterdammers zelfs even helemaal onderaan. Een unicum voor Ajax.

John van 't Schip

Hedwiges Maduro nam het voor twee duels over bij Ajax voordat de club uitkwam bij een tussenpaus. John van 't Schip moest de meubelen redden in de hoofdstad en in eerste instantie leek dat ook enigszins te lukken. Van de eerste zeven duels in de Eredivisie werden er zes winnend afgesloten. Een gelijkspel uit bij Almere City was de spelbreker in de zegereeks van de Amsterdammers.

Ondanks het allesbehalve sprankelende spel leek Van 't Schip het enigszins op de rit te hebben gekregen bij Ajax. De punten werden gehaald en de club steeg op de ranglijst. Een topseizoen ging het niet meer worden, maar de bovenkant van de Eredivisie kwam langzaamaan steeds dichterbij.

Maar dan: net voor de winterstop ging Van 't Schip naar Australië om de bruiloft van zijn zoon bij te wonen. Dit was vooraf al gecommuniceerd met de club. Michael Valkanis, assistent van Van 't Schip bij Melbourne City, PEC Zwolle, Griekenland en ook Ajax, was voor even de eindverantwoordelijke in Amsterdam.

Ajax gaf vlak voor tijd in de eigen Johan Cruijff Arena een 2-0 voorsprong weg tegen PEC Zwolle en dat zorgde voor chagrijn. Gelukkig stond er een gegarandeerde zege op het programma: Ajax nam het in de KNVB Beker op tegen USV Hercules. 21 december 2023 ging de boeken in als misschien wel de grootste stunt ooit in het Nederlandse bekertoernooi. In De Galgenwaard van FC Utrecht waren de amateurs met 3-2 te sterk voor het grote Ajax.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Na de winterstop is Ajax wisselvallig. Er werd knap gelijkgespeeld tegen PSV, maar SC Heerenveen pakte wel drie punten tegen de Amsterdammers. Tegen FK Bodø Glimt werd op wonderbaarlijke wijze de achtste finales van de Europa League gehaald, maar daarin was Aston Villa over twee duels een maatje te groot.

Alex Kroes

Door het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar was er nog een vacuum in het bestuur van de club uit Amsterdam. Alex Kroes van AZ werd gezien als de ideale kandidaat en uiteindelijk lukte het de Amsterdammers om hem naar Ajax te halen. Vanaf 15 maart 2024 was Kroes officieel in dienst van de club.

Lang duurde het echter niet voordat ook hij in opspraak raakte: Kroes kocht voordat hij aan de slag ging bij de Amsterdammers 17.000 aandelen van de club. Naar eigen zeggen omdat hij gelooft dat 'je vertrouwen uitstraalt naar medeaandeelhouders als je zelf aandelen koopt en financieel risico loopt'.

De RvC van Ajax zag dit echter niet zo en schorste Kroes per direct. Zij winnen juridisch advies in en dat zou erop wijzen dat Kroes gehandeld heeft met voorkennis. Dat is een strafbaar feit.

Wat nu?

Daarmee lijkt Ajax zowel sportief als bestuurlijk in de put te zitten. De Amsterdammers staan op de ranglijst acht punten achter nummer vier AZ en clubs als NEC en Go Ahead Eagles hijgen Ajax in de nek. Het lijkt erop dat Ajax mee zal moeten doen aan de play-offs om Europees voetbal voor volgend jaar te bewerkstelligen. Iets wat de club niet gewend is. Daarnaast zal Van 't Schip volgend seizoen niet meer voor de groep staan bij Ajax en moet er dus een nieuwe trainer komen.

Op bestuurlijk vlak moet Ajax nu waarschijnlijk weer op zoek naar zowel een nieuwe directeur voetbalzaken als een algemeen directeur. Twee functies die van groot belang zijn binnen een voetbalclub. Vanaf hier kan het alleen maar beter worden zou je zeggen, maar of dit het laatste hoofdstuk uit het rampseizoen van Ajax is valt zeer te betwijfelen.