Valentijn Driessen komt met opvallende namen als opvolger van Alex Kroes bij Ajax: 'Dat is gewoon dé man'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn het erover eens: de dagen van Alex Kroes bij Ajax zijn geteld. Dinsdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat de algemeen directeur geschorst is wegens het kopen van aandelen van Ajax een paar weken voordat hij werd aangenomen. Driessen en Verweij weten ook wie Kroes moet opvolgen. Beide heren noemen Michael Kinsbergen, die al eens bij Ajax werkte.

Kroes gaat de beslissing van Ajax wel nog aanvechten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar Verweij denkt in de podcast Kick-off dat er hoe dan ook geen toekomst meer voor hem is bij Ajax. "Het lijkt me dat het klaar is voor hem. Ajax moet echt snel op zoek gaan naar een puinruimer", waren de de woorden van de clubwatcher.

Dit is het vermogen van geschorste Ajax-directeur Alex Kroes: 'Hoeft het niet voor het geld te doen' Algemeen directeur Alex Kroes is dinsdag door Ajax geschorst. In augustus 2023 werd hij voorgedragen voor die functie, maar vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ kon hij pas op 15 maart 2024 aan de slag. Na ruim twee weken lijkt hij echter alweer te kunnen vertrekken.

Michael Kinsbergen

En die puinruimer bleek snel gevonden. "Er is maar één man die dat kan, en die heeft het eerder ook al gedaan bij Ajax, en dat is Michael Kinsbergen", aldus Driessen. Kinsbergen was tussen 2012 en 2015 algemeen directeur en gaf daarna het stokje over aan Edwin van der Sar, die nog een tijdje de kneepjes van het vak leerde onder Kinsbergen.

"Dat is gewoon de man die ze daar aan moeten stellen. En niet Michael van Praag als gedelegeerd commissaris bij die directie zetten, want hij voegt niks toe", stelde Driessen. "Menno Geelen (nu commercieel directeur, red.) is op termijn denk ik de ideale algemeen directeur", vond Verweij. "Alleen dat kan niet door de huidige commissarissen gedaan worden, want dan ben je net zo besmet als de rest van het zooitje. Dus is het logisch om Kinsbergen daar neer te zetten."

Michael Kinsbergen (boven Johan Cruijff) was tussen 2012 en 2015 al algemeen directeur bij Ajax. © Pro Shots

Driessen zat dinsdag bij Vandaag Inside en kwam met nog een naam op de proppen. Volgens de Ajax-watcher is de naam van Bert van Oostveen ook al gevallen als opvolger van Kroes. Hij is vroeger directeur van de KNVB geweest. Maar volgens Driessen is hij vooral in beeld omdat hij goed samen gaat met Michael van Praag.

Toch ziet Verweij de komst van Kinsbergen niet als vanzelfsprekend. "Dan kom je weer in de slangenkuil Ajax. Kinsbergen en Van Praag kunnen niet met elkaar overweg. Dus dan moet Van Praag over zijn schaduw heenstappen, ik weet niet of hij dat kan. En dan zou uiteindelijk wel de weg vrij zijn voor Geelen, maar dan moet er weer een goede commercieel directeur komen."

Bedreiging

Naast Kinsbergen wordt ook Wim Jonk genoemd. De oud-Ajacied zit inmiddels thuis na zijn vertrek bij FC Volendam. Toch is de kans volgens Driessen niet groot dat zij worden gevraagd, simpelweg omdat de huidige bestuurders ze zien als een bedreiging en vrezen voor hun eigen positie. "Daar komt Ajax geen meter verder mee."