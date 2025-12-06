Wout Weghorst moest bij de 3-1 overwinning van Ajax op Fortuna al heel vroeg naar de kant. De spits kreeg een fikse tik op zijn enkel die vervolgens ging bloeden. Hij bleef na de tik lang op het veld liggen, maar Ajax speelde door tot onvrede van Weghorst zelf. Dat begreep Owen Wijndal na afloop wel. "Achteraf hadden we wel moeten uitschieten."

Wout Weghorst kreeg het zwaar te verduren in een duel om de bal. Eerst raakte de Fortuna-verdediger de bal en daarna heel hard de enkel van de eveneens hard inkomende Weghorst. Wat volgde was een paar minuten waarin Weghorst op het veld lag en Ajax doorspeelde. Druk gebarend liet Weghorst zijn ongenoegen blijken, naar de arbitrage maar ook naar de medespelers.

Verkeerde keuze

Zowel Fred Grim als Owen Wijndal blikten na afloop terug op het moment. "Uiteindelijk heb ik het met aantal jongens over gehad. Er werd echt gedacht dat Wout op zou staan. Dat was half wel, half niet. Dat duurde te lang. Dan moet de bal uit en dat werd niet gedaan. Dat zal dan beter moeten", zei interim-trainer Fred grim erover.

Owen Wijndal, die zijn eerste doelpunt scoorde namens Ajax, zag na afloop ook in dat de bal uit had gemoeten. "Ik kan zulke momenten moeilijk beoordelen, ik stond er ver vanaf", zei hij in gesprek met onder andere Sportnieuws.nl. "We speelden door, maar achteraf hadden we de bal misschien moeten uitspelen", bekende hij.

Dat was ook iets wat Weghorst duidelijk maakte later in de wedstrijd. Hij kon nog even doorspelen en toen kwam de ploeg bij elkaar bij de bank op een dood spelmoment. "Hij was wel even boos op het moment dat hij even naar de kant kwam. Waarom schieten jullie de bal niet uit? zei hij. Toen dacht ik wel: hij heeft gelijk", zei Wijndal.

Youri Baas mist Klasssieker

Ook ging Grim in op de rode kaart van Youri Baas. Binnen tien minuten pakte hij twee keer geel en daarmee mist hij dus De Klassieker volgende week zondag tegen Feyenoord. "Ik wil niet zeggen dat het een smet op de avond is, want we winnen en daar zijn we heel blij mee. Dat hebben we gewoon keihard nodig met elkaar. Aan de andere kant is hij een belangrijke speler voor ons en is het vervelend dat hij volgende week er niet bij is. Zeker op deze manier."

Baas kan de eerstvolgende wedstrijd van Ajax er wel gewoon bij zijn. Ajax reist namelijk deze aanstaande week af naar Azerbeidzjan voor het Champions League-duel met Qarabag. Het zouden de eerste punten van Ajax kunnen zijn in het miljardenbal. Dat zou voor de nieuwe aanstaande technisch directeur ook wel lekker zijn, want dan kan hij ook direct twee miljoen extra bijschrijven aan prijzengeld.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.