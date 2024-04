Aartsrivaal Ajax en AZ profiteren van bekerwinst Feyenoord in strijd om Europese tickets

Feyenoord heeft zondag de KNVB Beker gewonnen en dat heeft ook invloed op de verdeling van de Europese tickets. De Rotterdammers stevenen namelijk hard af op de tweede plaats in de Eredivisie en verdienen met de bekerwinst ook een Europees ticket. Dat levert goed nieuws op voor aartsrivaal Ajax, maar ook AZ zal erg blij zijn met de zege van de Rotterdammers.

Voor Feyenoord was het vooraf heel simpel. De ploeg van Arne Slot is via de competitie namelijk bijna zeker van plaatsing voor de hoofdfase van de Champions League en een bekeroverwinning zou 'slechts' een plekje in de Europa League opleveren. De Rotterdammers wonnen de finale en dus schuift dat ticket op naar de nummer vier, want zij zijn de eerste ploeg die normaal gesproken niet de Champions League in zouden gaan.

Igor Paixão bekerheld in Rotterdam: Feyenoord wint finale met 1-0 van NEC De bekerfinale is gewonnen door Feyenoord. In De Kuip bleef het lang spannend, maar uiteindelijk won Feyenoord met 1-0 dankzij een goal van Igor Paixão. Het was een wedstrijd die werd gekarakteriseerd door veel randzaken maar daar zal Feyenoord maling aan hebben: zij hebben toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Het is de veertiende bekerwinst voor de Rotterdammers.

Goed nieuws in Noord-Holland

AZ lijkt dus te gaan profiteren, want zij staan vierde met vijf punten achterstand op FC Twente en zeven punten voorsprong op Ajax. De vierde plaats zou eigenlijk goed zijn voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League, maar nu is het een direct ticket voor de hoofdfase. Dat scheelt de Alkmaarders dus liefst drie kwalificatierondes.

Ook Ajax heeft voordeel bij de bekerzege van Feyenoord. De Amsterdammers staan vijfde en hadden bij winst van NEC nagenoeg zeker de play-offs in gemoeten. Nu geeft de vijfde plaats recht op een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. In dat geval zou Ajax al op 25 juli aan het Europese avontuur moeten beginnen, maar het is beter dan niets.

NEC

Voor NEC stond een stuk meer op het spel. Bij winst waren zij direct naar de Europa League gegaan, maar nu zal het dus moeten proberen om nog boven Ajax te eindigen om de tweede voorronde te mogen spelen. Als dat niet lukt, zal de club via de play-offs moeten gaan strijden om een ticket in de voorronde van de Conference League.

Het zal dus nog een hele klus worden om Europees voetbal te halen. Voor de penningmeester was het helemaal een treurige dag. De startpremie in de Europa League bedraagt liefst 4,31 miljoen euro, een flink bedrag voor de Nijmeegse club. Die lopen ze dus mis.

Supporters drukken stempel op bekerfinale Feyenoord - NEC met spandoeken en brandonderbreking Feyenoord pakte zondag na een waar gevecht de KNVB Beker door in de finale met 1-0 te winnen van NEC. Het was Igor Paixao die de Rotterdammers in een lastige finale aan de zege hielp. De supporters lieten zich zondag van hun beste én slechtste kant zien.

Play-offs Europees voetbal

De bekerwinst van Feyenoord heeft het voor de play-offs om Europees voetbal tenminste overzichtelijk gemaakt. De nummers zes tot en met negen gaan daarin strijden om het laatste Europese ticket, een plek in de tweede voorronde van de Conference League.