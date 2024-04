Geen voetbal op vrijdag en zaterdag: KNVB legt uit waarom speelronde 31 van de Eredivisie zo bijzonder is

De komende speelronde in de Eredivisie ziet er nogal bijzonder uit. Er worden wedstrijden afgewerkt op woensdag, donderdag en zondag. Waarom wordt er niet op vrijdag en zaterdag gevoetbald in speelronde 31 van de Eredivisie?

Sportnieuws.nl heeft navraag gedaan bij de KNVB. Op zaterdag 27 april is het natuurlijk Koningsdag en om die reden wordt er niet gevoetbald op die dag. Maar ook een dag eerder staan er dus geen wedstrijden op het programma. Heeft dat iets met Koningsnacht te maken?

"In het geval van Koningsnacht is er zoveel mogelijk geprobeerd om daar ook rekening mee te houden", zegt de KNVB tegen Sportnieuws.nl. "Waar er toestemming kwam vanuit de gemeente om niet te spelen op vrijdagavond, is dat gedaan." Er staan op vrijdagavond wel zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op het programma.

Verder valt op dat meerdere ploegen die dit seizoen Europees voetbal speelden, doordeweeks in actie komen. Dat is niet geheel toevallig: "In januari is er bij de clubs die actief waren in Europa een uitvraag gedaan of ze gebruik wilden maken van deze mogelijkheid. De clubs die dat toen hebben aangegeven, staan nu doordeweeks gepland." Inmiddels is geen enkele Nederlandse club meer actief in Europa.

Ajax maakte ruimte voor Ajax Vrouwen

Bij Ajax is er echter een andere reden. De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior stond eigenlijk op zondag ingepland, maar werd verplaatst naar woensdag vanwege een mogelijke Europese wedstrijd van de Ajax Vrouwen. Zij zijn inmiddels ook uitgeschakeld in de Champions League.

Merkwaardig besluit KNVB: duel Ajax verplaatst voor mogelijke wedstrijd Ajax Vrouwen De KNVB heeft de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior van zondag 28 april verplaatst. Het duel is nu ingepland op woensdag 24 april om 21.00 uur. De reden is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen.

Feyenoord 'al' op donderdag na bekerfinale

Feyenoord moest in januari dus al doorgeven op welke dag het wilde spelen. De Rotterdammers moesten rekening houden met mogelijk Europees voetbal en spelen daarom op donderdag. Een paar dagen eerder nemen zij het nog op tegen NEC in de bekerfinale.

FC Twente

FC Twente komt ook doordeweeks in actie, maar was in januari al lang en breed uitgeschakeld in Europa. De Tukkers werden aan het begin van het seizoen door Fenerbahçe uitgeschakeld in de kwalificatie voor de Conference League.

De KNVB legt uit dat FC Twente alsnog op woensdag speelt, 'in het kader van een eerlijke verdeling van wedstrijden'. Er staan nu twee wedstrijden op woensdag, twee wedstrijden op donderdag en vijf wedstrijden op zondag op het programma.