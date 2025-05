Tijdperk Franceso Farioli bij Ajax voorbij: Italiaan beging één grote blunder, filosoof wekte verbazing in Amsterdam

Francesco Farioli houdt het weer voor gezien in Amsterdam: in zijn eerste seizoen als coach van Ajax was hij dichtbij om kampioen van Nederland te worden. Maar dat liep door een dramatische reeks op het einde anders. Ook buiten het veld borrelden de irritaties op. De Italiaan kreeg veel kritiek, bleef stoïcijns bij zijn verhaal en heeft mede daardoor besloten te vertrekken. Een blik op het seizoen van de veelbesproken trainer van Ajax.

Het was De Nacht Van De Filosofie in Amsterdam waar Francesco Farioli ook aanwezig was. Hij verkondigde daar dat hij de discussie over het spel van Ajax idioot vond. Het is misschien wel dé discussie van het jaar geweest bij de kampioen. Want het bekende spel van Ajax werd dit jaar niet gespeeld in Amsterdam.

Geen creatief en attractief voetbal, maar resultaatvoetbal. Farioli snapt nog altijd niet waarom men daar zo ontevreden over is. "Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen tussen attractief voetbal of alles winnen, dan zal iedereen voor het laatste kiezen“, zei hij nog op het podium.

Kritiek op Farioli

Er zijn twee dingen die aan Farioli kleven dit seizoen: zijn wisselbeleid en de speelstijl. Maar het maakt de flamboyante trainer van Ajax niet uit. Hij kwam bij Ajax met een plan en heeft daar hardnekkig aan vastgehouden. Op momenten dat de druk op hem werd opgevoerd, dat iedereen schande sprak van wat hij deed, maakte hij een lange neus en ging 'gewoon' verder. Of je het met zijn speelstijl en ideeën eens bent of niet, zijn vastberadenheid valt te bewonderen als jonge trainer (34). Daarbij heeft het ook succes opgeleverd.

De Italiaan was een bijzondere verschijning in Nederland Met zijn strakke en modieuze kapsel, altijd getrimde baard en een studie filosofie op zak, viel hij direct op. Al gauw werd duidelijk dat het een ontzettende workaholic is met bijzondere ideeën. Hij was gek van Johan Cruijff en Louis van Gaal en had zich helemaal ingelezen in Ajax.

Man op een missie

Heel snel voerde hij al opvallende acties door. Zijn wisselbeleid zorgde voor veel kritiek. Er was geen structuur in het spel van Ajax, automatisme miste en de resultaten waren wisselvallig. Farioli hield vol, maar moest in de winter toch enigszins toegeven. Hij ging minder wisselen en een bijzondere reeks van dertien ongeslagen duels op rij werd neergezet.

Farioli voelde een aantal dingen goed aan binnen Ajax: er moest wat gebeuren aan de conditie, er moest een écht team worden gesmeed en iedereen moest voor elkaar door het vuur gaan. Filosoof Farioli slaagde erin om alle drie de zaken te verbeteren. Geheel door zijn onorthodoxe werkwijze. Het wisselbeleid heeft aan de conditie van spelers bijgedragen, ondanks dat hem dat af en toe bijna de drie punten heeft gekost. Daar was een dosis geluk bij nodig.

Uitglijder in Europa

Farioli is in ieder geval één keer opzichtig uit de bocht gevlogen en dat was in Frankfurt. Met nog alles om voor te spelen reisde Ajax in de tussenronde van de Europa League af naar Eintracht Frankfurt met een volledig B-elftal. Daarmee wapperde Farioli met de witte vlag nog voordat de aftrap was genomen. De Europa League lag niet meer in zijn focusgebied, alleen de Eredivisie telde nog. Het is een smet op het Ajax-seizoen waar nog lang over gepraat zal worden.

Mentale toewijding

Maar hoe hij een team smeedde dat voor Ajax wilde strijden, valt te prijzen. Het klonk wat theatraal allemaal, maar het heeft blijkbaar gewerkt. Hij nam de selectie mee naar het museum om de geschiedenis van de club te leren kennen, hij liet zo nu en dan spelers een toespraak houden voor een wedstrijd en schuwde zelf ook niet om metaforen te gebruiken om de jongens op scherp te zetten.

Ook liet hij de Wall of Fame terugkomen in de catacomben en liet hij het niet na om elke keer even wat legendes van Ajax te benoemen. Hij snapt goed wanneer en wat hij moet zeggen. Ook verscheen hij vaak op de sociale kanalen van Ajax. Andere trainers zouden dat niet zo gauw doen. Dat neigt naar wat ijdeltuiterij en is ietwat onnodig.

Band met supporters

Waar het in ieder geval voor gezorgd heeft, is dat hij en de spelers benaderbaar werden voor de fans. Dat bracht de band tussen de ontevreden supporters na vorig jaar en nagenoeg dezelfde groep spelers weer meer bij elkaar. Het was indirect ook de reden waarom het slechte spel, wat wel succesvol was, werd geslikt door de fans.

Farioli heeft de verwachtingen bij Ajax overtroffen. Niemand gaf hen een stuiver begin van het afgelopen seizoen. Of hij op de lange termijn goed zou zijn voor Ajax, wilde de directie wel eens bekijken. Hij beloofde aan het begin het echte Ajax-voetbal terug te brengen, maar heeft dat dit seizoen niet gedaan. In zijn werk en stijl is hij een vakman en absoluut een goede coach, dat heeft hij getoond, maar dat bleek niet bij een club als Ajax te passen.

Hij en Ajax gaan op zoek naar een betere match.

