Valentijn Driessen begrijpt niks van opvallende actie bij NAC - Ajax: 'Waar gaat dit over, die Eredivisie?'

Valentijn Driessen kon zondag niet genieten van Ajax, dat met 3-1 van NAC Breda won. De koploper van de Nederlandse competitie werd een handje geholpen door een grote fout van Roy Kortsmit, de keeper van de bezoekers. "Waar gaat dit over, die Eredivisie."

"Als je het gisteren weer ziet", begint Driessen bij Vandaag Inside zijn relaas over de wedstrijd. "Die keeper helpt ze wel. Die wordt er om één reden ingezet en dat is om alle ballen weg te trappen, en wat doet-ie? Balletje achter zijn standbeen. Waar gaat dit over, die Eredivisie."

Ook René van der Gijp mengt zich in de discussie. "Waarom zou je een keeper de opbouw laten verzorgen, joh? Waar slaat dat op?" Driessen haakt in: "Dat was ook niet de bedoeling, het was de bedoeling dat hij alles naar voren zou peren. Hoe eerder de bal weg, hoe minder kans je op een tegendoelpunt hebt."

Ajax dankt tieners voor nieuwe stap richting kampioenschap met zege op NAC Breda Ajax heeft een nieuwe stap gezet richting de 37ste landstitel in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 3-1 van NAC Breda, mede dankzij goed werk van twee tieners: Don-Angelo Konadu (18) en invaller Jorthy Mokio (17).

Geen rode kaart

Overigens wilde de journalist van De Telegraaf nog wel even uitleggen dat een gele kaart terecht was voor Kortsmit. "Iedereen had het erover dat hij een rode kaart moest hebben. Maar volgens de regels was het helemaal niet nodig, want die speler stond met zijn gezicht naar het veld toe en niet naar de goal."

Met 'die speler' doelt hij op Ajax-spits Don-Angelo Konadu, op wie de overtreding in het strafschopgebied werd gemaakt. Kenneth Taylor benutte de daaropvolgende penalty, waardoor Ajax op 1-1 kwam. Uiteindelijk werd het dus 3-1 en dat is volgens Driessen geen compliment waard. "Het is NAC, hè? Bij PSV heb ik volgens mij één compliment gegeven."

