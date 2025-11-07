Na een bewogen Europese week richten de clubs zich op het weekend. Ajax beleeft een tumultueuze periode met de nederlaag tegen Galatasaray en het ontslag van John Heitinga. PSV staat voor een zware uitwedstrijd tegen AZ na een matige wedstrijd tegen Olympiakos. Feyenoord reist naar Go Ahead met zorgen over blessures. Hedwiges Maduro verwacht geen misstappen van de traditionele top drie.

Ajax trapt de geweldige voetbalzondag om 12.15 uur af in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. "Je hebt geen idee wat Fred Grim gaat doen", zegt Maduro tegen Sportnieuws.nl. "Maar je weet wel zeker dat je een strijdend Ajax gaat zien, zoals altijd na een ontslag. Alle ingrediënten zijn aanwezig om te winnen bij Utrecht. Ze willen laten zien dat ze écht een team zijn en dat gaat resultaat leveren. Ik denk dat het een nipte overwinning wordt. Utrecht is niet de ploeg van vorig jaar en Ajax is ook weer niet zó slecht als iedereen zegt", stelt hij.

'Ajax heeft type Erik ten Hag nodig'

Voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag, die onder meer de halve finale van de Champions League haalde, is dé topkandidaat om Heitinga op te volgen. Maduro zou dat een goede keuze vinden, ondanks het afbreukrisico voor de 'échte schoolmeester'. "Ajax heeft wel zo'n type nodig, een échte veldtrainer of bijna schoolmeester. Deze selectie heeft iemand nodig die super duidelijk en héél simpel weet uit te leggen hoe hij het wil doen. Alleen, hij moet wel tijd krijgen. Je weet nu al dat er kritiek gaat komen als de resultaten over twee maanden, als Ten Hag wordt aangesteld, niet goed zijn. Dat is zijn risico, maar dan moet de club rustig blijven."

PSV - AZ

Voor PSV wacht om 16.45 uur de pittige uitwedstrijd tegen AZ. De oud-international van Oranje verwacht géén misstap van de regerend landskampioen. "AZ is héél stabiel en talentvol, maar PSV vind ik écht goed de afgelopen maanden. Ze hebben zoveel wapens en hebben ook nog twee dagen meer rust. Dat is zo'n groot voordeel dat ik denk dat PSV gewoon wint", voorspelt Maduro.

Hoewel de spitspositie door het mindere optreden van Guus Til tegen Olympiakos weer hot-item is, heeft Maduro geen enkele twijfel. "Waarom zou Bosz hem er weer uithalen? Saibari scoort erop los, en je ziet dat tegenstanders het ontzettend lastig hebben met Til als valse spits", legt hij uit. Volgens Maduro is het voor verdedigers met Ricardo Pepi in de punt zelfs makkelijker. "Dan hoef je bijna geen keuzes te maken en dat is juist waar veel ploegen in de Eredivisie fouten in maken. Bosz moet gewoon voor Til kiezen."

Feyenoord - Go Ahead Eagles

Het Eredivisieweekend wordt afgesloten met een kraker tussen koploper Feyenoord in de Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles. "Ze zijn beiden héél stabiel en Go Ahead kan bij momenten ook écht verrassen, dat zag je ook tegen Salzburg", licht Maduro toe. "Feyenoord heeft wel een interessante puzzel door alle personele problemen, maar uiteindelijk denk ik dat de hoeveelheid kwaliteit het over de streep gaat trekken. Feyenoord wint."

Maduro denkt niet dat de blessuregolf van Feyenoord de doorslag gaat geven in de strijd om de landstitel. "Ze moeten deze wedstrijd er nog even uitpersen en dan hebben ze de tijd om de spelers fit te maken voor het laatste blok tot de kerst. Maar ze hebben net als PSV ook héél veel wapens, scorend vermogen met Sem Steijn en Ayase Ueda en dan hebben ze ook nog Hadj Moussa die altijd onberekenbaar is. Dus nee, de huidige blessures geven niet de doorslag om de titelstrijd."

