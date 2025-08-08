Ajax heeft de Japanse verdediger Ko Itakura binnen. De international komt over van Borussia Mönchengladbach. "Welkom in Amsterdam!", zo begroet Ajax hem op social media. Ook levert hij direct een primeur.

Volgens het Duitse Sky Sport heeft de club uit Amsterdam een akkoord met Borussia Mönchengladbach bereikt over een transfersom van 10 miljoen euro. Met bonussen kan de deal oplopen tot 13 miljoen euro. De 28-jarige international van Japan tekent een contract tot en met 30 juni 2029, aldus de clubkanalen van Ajax.

Feyenoord zat ook achter Ko Itakura aan

Ajax maakte serieus werk van de komst van de 28-jarige verdediger sinds het vertrek van Jorrel Hato naar Chelsea. De oud-speler van FC Groningen wil graag met de Amsterdammers de Champions League in, maar Eintracht Frankfurt, Fiorentina en Feyenoord toonden ook interesse in de centrale verdediger die nog een jaar bij Borussia Mönchengladbach onder contract staat.

Ajax versterkte zich deze zomer met Oscar Gloukh, Vitezslav Jaros, Raúl Moro en Joeri Heerkens. De club begint zondag met een thuiswedstrijd tegen Telstar in het nieuwe seizoen in de Eredivisie.

Eerste Japanse voetballer bij Ajax

Technisch directeur Alex Kroes zegt: "We zijn blij dat Ko zijn handtekening onder een contract bij Ajax heeft gezet. We zijn er lang en zorgvuldig mee bezig geweest. Hij is de eerste Japanner die voor onze club gaat spelen, een bijzonder moment. Ko brengt precies de ervaring en stabiliteit die we achterin nodig hebben. Hij is betrouwbaar in de duels, comfortabel aan de bal en tactisch sterk. Daarnaast kan hij met zijn coaching en mentaliteit een belangrijke rol spelen binnen het team. We kijken ernaar uit om hem in het Ajax-shirt te zien."

Welcome to Amsterdam, Ko Itakura! 🇯🇵

板倉滉さん、アムステルダムへようこそ！ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 8, 2025

Om daar op in te zoomen: er hebben spelers uit 50 uiteenlopende landen voor Ajax gevoetbald. Nu is dus de eerste Japanner een feit. Sowieso is het qua Aziatische spelers karig bedeeld bij Ajax. Zo was Hyun-Jun Suk in het seizoen 2010/2011 de eerste en tot nu toe enige Zuid-Koreaanse speler bij Ajax.

