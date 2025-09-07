Het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland heeft in Amsterdam eerder opluchting dan verdriet losgemaakt. Waar de spits ooit gold als kroonjuweel van de jeugdopleiding, ziet de achterban hem nu vooral als een symbool van ondankbaarheid. De AFCA Supportersclub haalt in een lange verklaring genadeloos uit en stelt dat Brobbey voorgoed klaar is bij Ajax.

Volgens de supportersvereniging ontbrak het Brobbey altijd aan dankbaarheid voor de kansen die hij kreeg. "Van een van de grootste talenten die er rondliepen op De Toekomst naar een vertrek via de achterdeur naar Sunderland", klinkt het fel. Ajax bood hem al op jonge leeftijd speeltijd in het eerste, maar de spits zou dat nooit echt gewaardeerd hebben.

Tweede periode van Brobbey bij Ajax loopt uit tot teleurstelling

Het eerste vertrek naar RB Leipzig in 2021 wordt de spits nog altijd aangerekend. Brobbey verliet Ajax transfervrij en keerde een jaar later alweer terug. Ajax moest toen zo’n 18 miljoen euro neerleggen om de eigen jeugdspeler terug te kopen. "Je eigen jeugdproduct, dat gratis wegging, terughalen voor zo’n bedrag? Het zal altijd een bijzondere keuze blijven", stelt AFCA.

In zijn tweede periode bij Ajax kende Brobbey wisselend succes. In het rampseizoen 2023/24 was hij met achttien doelpunten nog een van de weinige lichtpuntjes. Afgelopen seizoen stokte de teller echter op vier goals. Supporters erkennen dat hij privé moeilijke tijden doormaakte, maar vinden dat zijn houding van de laatste weken niet te rechtvaardigen is.

'Met zijn hoofd niet bij Ajax'

De bom barstte toen Brobbey tegen FC Volendam uit de selectie werd gelaten omdat hij er 'met zijn hoofd niet bij was'. Volgens de supportersvereniging is dat niets minder dan een manier om een transfer af te dwingen. "Van een speler die transfervrij vertrok en voor miljoenen werd teruggekocht, mag je een betere instelling verwachten", klinkt het oordeel.

De deur definitief dicht

Het vertrek naar Sunderland voelt voor de achterban dan ook als een bevrijding. "Ajax raakt iemand kwijt die geen zin heeft om voor de club te spelen. Dit soort spelers zijn we liever kwijt dan rijk", is de harde conclusie.

De boodschap is glashelder: wat de fans betreft is de deur definitief dicht. "Andere mensen, van supporters tot medewerkers, zijn dag en nacht met Ajax bezig. Terwijl Brian Brobbey ervoor kiest om onze club voor de tweede keer de rug toe te keren. Wat ons betreft komt er nooit een derde keer: clubbelang boven eigen belang moet altijd de norm zijn."

Dolberg moet Brobbey doen vergeten

Ondertussen heeft Ajax met Kasper Dolberg al een vervanger binnen. De 27-jarige Deen kwam een aantal uur voor het sluiten van de markt over van Anderlecht voor zo’n 10 miljoen euro en tekende een contract tot medio 2029. Dolberg, die tussen 2016 en 2019 al 119 wedstrijden en 45 goals voor Ajax maakte, moet na zijn productieve jaren in België de spitspositie nieuw leven inblazen. Daarbij wacht hem direct een stevige concurrentiestrijd met Wout Weghorst, die dit seizoen tot dusverre als vaste nummer 9 fungeert.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.