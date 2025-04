Ajax-held wordt door ex-topsporters bejubeld: ‘Het is zijn leven’

Ajax zette dit weekend weer een stap richting het kampioenschap. In het lastige uitduel tegen Willem II stond de thuisploeg tot de 70e minuut met 1-0 voor, maar dankzij de invallers keerde het tij. Wout Weghorst, die in de 59e minuut het veld in kwam, werd uiteindelijk de matchwinner (2-1) en kreeg daar na afloop flink lof voor.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, waarin voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend bespreken, gaat het uitgebreid over Ajax’ opmars richting de titel én de impact van Weghorst.

'De spanning is er wel af'

Toch zijn de meningen verdeeld. Van As vindt het nog spannend, maar Hoog is duidelijk: 'Ajax wordt kampioen.' “Voelde jij echt geen spanning?”, vraagt Van As. “Nee, negen punten joh. Dan ben je toch een debiel als je dit weggeeft?”, antwoordt Hoog nuchter. “Ze moeten nog wel uit naar Utrecht volgende week, maar de spanning is er bij mij wel af.”

Ze prijzen de invallers. “We hebben Wout Weghorst”, vertelt Hoog Van As voegt toe: “Behalve hem heeft Ajax sowieso een heel goede bank. Zondag maakten de invallers echt het verschil. Dat vind ik heel cool om te zien.”

Lof voor Weghorst

Hoog vult aan: “Kian Fitz-Jim bracht nieuwe energie, Steven Berghuis ook. En natuurlijk Weghorst met zijn winnende goal. Hij is gewoon een geweldige invaller. Hij brengt echt iets extra’s en daarin is hij heel belangrijk."

Ze vervolgt: “De goals zijn top, maar hij is ook belangrijk omdat hij aanspeelbaar is, gevaarlijk in de zestien en hij werkt keihard. Hij is snel, lang en brengt veel bij de jonge gasten.”

Van As sluit zich daarbij aan: “De manier waarop hij voetbal beleeft, het is zijn leven. Dood of de gladiolen. Echt een voorbeeld voor de jeugd.” “Precies”, zegt Hoog. “Hij jaagt, geeft energie. Daar krijgen die jonge spelers ook wat van mee.”

Volgens Van As is dat ook te danken aan coach Francesco Farioli: “Die brede selectie en dat iedereen zich belangrijk voelt, dat is echt zijn verdienste.”

Wat het duo verder opvalt is de bescheidenheid in de selectie. “Het woord ‘kampioenschap’ is nog steeds niet gevallen in de kleedkamer."

Beluister de podcast

Elke maandag nemen tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl een podcast op waarin ze het sportweekend bespreken. Deze week bespreken ze onder meer de marathon, Parijs-Roubaix en Formule 1. Luister nu via je favoriete podcastapp of hieronder: