Ajax-held Wout Weghorst eerlijk na zijn winnende doelpunt: 'Hij had het goed gezien'

Wout Weghorst was zondag goud waard voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Willem II. De spits viel in bij een 1-0 achterstand en schoot even later de winnende 1-2 binnen, waarmee hij de Amsterdammers nóg een stap dichterbij de landstitel bracht. Toch gaf hij na afloop toe dat zijn treffer niet helemaal ging zoals hij het in gedachten had.

De 32-jarige aanvaller kreeg een diepe bal van Kian Fitz-Jim, die net als meerdere invallers een sterke indruk maakte. Weghorst probeerde de bal met links hard in de lange hoek te schieten, maar via een onbedoelde beweging rolde de bal juist in de korte hoek.

'Weghorst-wedstrijd'

Voor de camera van ESPN moest hij lachen om een opmerking van analist Kees Kwakman, die vermoedde dat Weghorst de bal eigenlijk anders had willen raken. "Normaal gesproken ben ik heel positief over Kees", grijnsde hij. "En hij had het nu ook goed gezien, ja. Ik wilde hem met mijn linker in de korte hoek schieten. Maar hé, goal is goal."

Weghorst voelde voor de wedstrijd al aan dat hij een belangrijke rol kon gaan spelen. "De voldoening is groot. Dit zijn lekkere invalbeurtjes", klonk de reddende engel van de Amsterdammers. "Ik denk ook dat dit echt een Weghorst-wedstrijd was. We hadden veel de bal, zij zakten in en loerden op de counter. Dan speel je veel rond de zestien en dat is precies waar mijn kracht ligt. Naarmate de wedstrijd vorderde, voelde ik dat ik vandaag weleens nodig zou zijn."

Wout Weghorst wederom goud waard

Naast zijn eigen bijdrage prees hij ook de teamprestatie. "Het belangrijkste is dat we de wedstrijd winnen. We geven nauwelijks iets weg, behalve die ene goal. En voorin hebben we kwaliteit genoeg. Ook met een Oli (Edvardsen, red.) die als invaller weer scoort", aldus de spits, die vorige week zijn rentree maakte na een teenblessure. Met de overwinning blijft Ajax stevig bovenaan staan in de Eredivisie en groeit het geloof in een nieuwe landstitel. "We staan er fantastisch voor. Het mag duidelijk zijn: er rest nog maar één doel en dat is de klus klaren."

Weghorst was voor zijn teenblessure ook belangrijk voor Ajax. De spits maakte tegen Fortuna Sittard de openingstreffer en gaf de assist voor een treffer van Christian Rasmussen. Weghorst redde zijn ploeg met twee goals in het uitduel met NEC (1-2) en scoorde in de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo ook tweemaal (3-4). Ook in de blessuretijd van het thuisduel met FC Groningen (3-1) was Weghorst met een doelpunt en een assist van grote waarde.

Titel binnen handbereik

Met nog vijf speelrondes te gaan, houdt Ajax de regie stevig in handen. De voorsprong op PSV blijft negen punten en met deze zwaarbevochten overwinning heeft Ajax opnieuw een belangrijke stap gezet richting de felbegeerde landstitel. Bij een nederlaag van de Eindhovenaren kan Ajax op bezoek bij FC Utrecht volgende week zondag de titel bemachtigen.

