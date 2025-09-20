Julian Rijkhoff is al even onderweg met zijn nieuwe ploeg Almere City in de Keuken Kampioen Divisie. De gehuurde Ajax-spits legt uit waarom hij voor Almere koos en kijkt uit naar een seizoen vol doelpunten, vreugde op de tribunes en interactie met de fans. Een wereld die compleet nieuw voor hem is. “Het neemt ook weer een andere druk met zich mee, het is goed voor mij om daar mee om te gaan.”

Terwijl hij abrupt uit een potje kaarten werd gehaald, schuift Julian Rijkhoff aan om te spreken over zijn overstap van Ajax naar Almere City, even verder om de hoek. “Geeft niet. Het ging toch niet zo goed”, grijnst hij over het potje kaarten. “We spelen elke dag, direct als we aankomen eigenlijk.” In de huidige, digitale tijd is er één ding dat in ieder geval niet verdwijnt in de voetballerij: een ouderwets potje kaarten.

Tijdelijke overstap naar Almere

Over op andere zaken: Rijkhoff is al even onderweg met Almere, maakte de hele voorbereiding mee en heeft ondertussen al wat wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie in de benen. Daar waar hij vorig jaar ook al voor Jong Ajax speelde. “Het zijn mooie mensen hier, leuke gasten waar ik er al een paar van ken. Dat maakt het ook allemaal wat makkelijker.

Want het is nogal wat; van Ajax naar Dortmund en weer terug naar Ajax, om vervolgens naar Almere te gaan. “Het is wel wat anders”, geeft hij toe. “Maar ik heb het goed naar mijn zin”, vertelt de jonge spits. Dat hij weet hoe de omgeving is bij grote clubs als Ajax en Dortmund geeft hem enkel meer motivatie om daar dit seizoen weer naartoe te groeien. “Ik denk dat je soms een stap terug moet doen om er twee vooruit te zetten. Ik moet daarbij ook zeggen dat de faciliteiten hier écht prima zijn”, complimenteert hij Almere.

'Realistische jongen'

Hij kijkt positief naar zijn stap naar Almere, die hij al erg vroeg in het seizoen maakte. “Aan de ene kant was de stap moeilijk, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik ben een realistische jongen die kijkt naar wat goed voor mij is op welk moment. Ik ben hier in de juiste omgeving om mentaal en fysiek te groeien”, geeft hij aan.

Ook helpt het mee dat Almere gedegradeerd is en dus weer voor promotie wil gaan. “Alle neuzen staan dezelfde kant op, we willen allemaal scoren. Dat is een heerlijke omgeving, waar je voor de fans een feest wil maken en waar winnen het belangrijkste is.” Dat was bij Ajax toch net wat anders.

'Niet iets om voor te strijden'

“Kijk, als jong team heb je niet echt iets om voor te strijden. Je kan wel voor het kampioenschap gaan, maar je bereikt er niks mee om het zo te zeggen. En een club met eigen fans, een eigen stadion en een eigen aanhang, dat neemt ook een andere druk met zich mee. Dat is goed voor mij om daarmee te leren omgaan. Dat is namelijk allemaal nieuw voor mij.”

En dat hij de fans wat wil gaan bieden, daar is hij vastberaden over. De doelen voor dit jaar zijn vrij simpel. “Zoveel mogelijk scoren en promoveren”, grijnst hij. En als men in Almere zich nog afvroeg wat voor spits ze in huis hebben, legt hij dat ook nog uit. Eerst wil hij de vraag niet beantwoorden: “Daar ben jij voor, toch?”, grapt hij. Maar dan: “Ik heb denk ik een neusje voor de goal. Ik weet waar ik moet lopen om bij de bal te komen. Maar ik wil graag ook voetballend mee doen. Ik vind het fijn als ik jongens onder mij heb staan, waar ik goed mee kan spelen.”

