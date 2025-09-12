De kersverse spits van Almere City, Julian Rijkhoff (20) maakte al genoeg mee in zijn pas prille carrière. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax, stapte over naar Borussia Dortmund en kwam terug bij Ajax om zijn debuut te maken in een roerige tijd. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij openhartig over zijn tijd in het internaat bij Dortmund en zijn terugkeer bij Ajax. “Dat had ik nergens anders kunnen opbouwen.”

Julian Rijkhoff maakte deze zomer een tijdelijke transfer binnen dezelfde competitie. Waar hij vorig jaar met Jong Ajax actief was in de Keuken Kampioen Divisie, doet hij dat dit jaar met het gedegradeerde Almere City. Eén stap achteruit om er vervolgens twee vooruit te gaan, noemt hij het zelf. Te midden van een hete zon, spreekt hij met Sportnieuws.nl over de weg die hij bewandelde vóórdat hij bij Almere kwam. Hij is pas 20, maar die weg is al behoorlijk lang.

Stappen zetten op het hoogste niveau

“Het is behoorlijk wat inderdaad, ook moeilijkere periodes”, blikt hij zelf al terug. “Ik heb een aardige rugzak opgebouwd, maar die ervaring is ook weer fijn om mee te nemen en hier te gaan gebruiken.” Hij startte bij Ajax, nam een tussenstop in Dortmund en kwam weer terug bij Ajax. “Maar nu moet ik echt stappen gaan zetten in het profvoetbal op het hoogste niveau bij eerste elftallen.”

Rijkhoff blikt terug op de moeilijke maar bijzondere periode in Duitsland, bij Dortmund. Hij kwam daar op 16-jarige leeftijd aan, tijdens de coronaperiode. Hij belandde niet in een gastgezin, maar in een internaat van de club. “Een soort appartementencomplex. Ik had een kamer die even groot is als mijn slaapkamer, op de gang zat ik dan nog met twee anderen”, schetst hij de situatie. “Daarmee deelde ik de badkamer en het toilet.”

Periode in Dortmund

Eten deed hij daar ook elke dag, dat werd gemaakt door twee koks. Twee keer warm: “Dat eten was echt bizar goed.” Wel vond hij het lastig dat door de coronamaatregelen hij niet makkelijk heen en weer kon. “Ik had geen rijbewijs dus ik kon ook niet alleen even naar mijn familie toe. Dat kon pas toen ik 18 werd, vanaf toen ben ik ook in een eigen appartement gaan zitten.”

Ook daar leerde hij natuurlijk allemaal nieuwe dingen. Hij moest ‘ineens’ voor zichzelf zorgen. “Ik moest ineens zelf koken”, lacht hij. “Maar ik vooral geleerd heel zelfstandig te zijn. Het was in het begin erg wennen aan de situatie en de mensen om mij heen. Maar ik heb daar zoveel mooie mensen ontmoet. Ik ben de trainer daar ook enorm dankbaar. Hij heeft me echt gepusht en een andere kant van voetbal laten zien.”

Mentale groei

Mentaal groeide hij enorm: “Dat had ik nergens anders kunnen opbouwen, als ik die stap niet had gemaakt. Dus ik kijk terug op Dortmund met een gevoel dat het heel leerzaam was. Ik hoop ooit in de toekomst misschien nog een rol te kunnen spelen daar, want ik heb echt een fijne tijd gehad.”

De reden dat hij weg ging was wel logisch: de stap naar het eerste was te groot. De piramide binnen de club werkt net wat anders dan in Nederland, legt Rijkhoff uit. “De stap van de onder-19 naar het eerste is zó groot. Dat werkt anders dan in Nederland waar Jong Ajax, of Jong PSV, als tussenstap wordt gebruikt. Daar is het onder-23 elftal, Jong Dortmund, gewoon een elftal op zich”, vertelt hij. De club heeft een eigen CEO, een aparte technische man die spelers aantrekt, geheel los van het eerste staat dat. “De gedachtegang is daar totaal anders.”

Terugkeer naar Nederland

Zo verkaste Rijkhoff weer terug naar Ajax, waar hij nog altijd maar één droom bij had: spelen in Ajax 1. Na vier jaar keerde hij terug in Amsterdam. “Ze zaten toen niet in de beste periode, dat wist ik al voor ik kwam. Maar mijn droom is daar uiteindelijk werkelijkheid geworden. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Helaas is het daarna niet gelopen zoals ik had gehoopt.” Rijkhoff was onder John van ‘t Schip af en toe nog invaller, maar belandde op een zijspoor toen Francesco Farioli en later John Heitinga kwamen.

“Toen heb ik nog één jaar Jong Ajax gespeeld en nu heb ik deze keuze gemaakt.” En ook de stap naar Almere neemt hij met frisse moed en zonder wrok naar Ajax. Waar zijn verhaal wat hem betreft ook nog niet klaar is. “Ik ben iemand die altijd naar zichzelf kijkt. Ik had dingen beter kunnen doen, Ajax had dingen beter kunnen doen, maar uiteindelijk ben ik degene die verantwoordelijk is. Ik kijk lekker naar voren.”

