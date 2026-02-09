Ajax en Fred Grim kregen de nodige kritiek afgelopen weekend over de speelwijze van Ajax en Grim's mentaliteit. Oud-speler Peter Boeve ziet ook dat zijn club het lastig heeft, maar ziet genoeg lichtpunten om plek twee veilig te stellen in de Eredivisie. "Grim heeft in ieder geval de jeugd teruggebracht, dat vind ik zeer positief." Over één jeugdspeler in het bijzonder is hij erg te spreken.

AZ maakte Ajax het in de tweede helft zeer moeilijk, door een wissel van AZ. Hij schakelde over naar twee spitsen, waarna de Amsterdammers het lastig kregen. Boeve ziet zo'n tactiek ook bij Ajax werken. "We weten dat Ajax in een moeilijke toestand verkeert, maar ik vond de eerste helft nog wel aardig. Daarna raakte Ajax in de problemen, je zou verwachten dat alle trainers wel een diploma hebben en een oplossing hadden", lacht hij.

Sean Steur

De oplossing is voor Boeve simpel: "Zet Dolberg met Davy Klaassen dicht achter hem in de spits, en als Klaassen op is, zet je Weghorst als diepste speler neer. Net zoals Marco van Basten en Bosman deden in mijn tijd. Klaassen kan dat heel goed, hij moet juist in de zestien komen. Hij moet nu veel teveel lopen." In dat geval moeten Sean Steur en Youri Regeer naast elkaar gaan spelen, met Steur als creatieve speler.

Boeve geniet enorm van de jonge speler op het middenveld. "Dat is echt een uitstekende speler. Grim heeft er goed aan gedaan hem erbij te halen. Hij brengt de jeugd terug bij Ajax, dat vind ik een positief punt dat bij de club hoort. Steur zou altijd moeten spelen. Als je ziet wat hij nu al brengt; hij is comfortabel aan de bal en kan de spits inspelen. Hij speelt in ieder geval niet altijd de bal breed." Wat Boeve betreft doet Grim het niet zo slecht als zijn criticasters vinden. De uitspraak van Grim waarin hij stelde dat hij eruit haalde, wat erin zit interpreteert Boeve net even anders.

Stabiel Ajax

Volgens hem zit er nog wel meer in de selectie dan Grim zegt, maar moeten daarvoor nog wat puzzelstukjes goed vallen. "Er moet eerst nog meer stabiliteit komen, je hebt nu al een goede linksback erbij met Oleksandr Zinchenko en hopelijk doet Takehiro Tomiyasu ook snel mee voor de ervaring. Daarbij heeft Grim nog te weinig tijd gehad. De ervaring moet hij in het hart van de ploeg zetten. Dat is belangrijk."

Voor de viervoudig kampioen is de tweede plaats nog altijd mogelijk voor Ajax en moeten ze daar vol op inzetten. "Met de ervaren aanwinsten die je binnen hebt gehaald moet je zien te groeien als team. Dan moet je ervoor zorgen dat je richting het einde van de competitie alles gaat winnen. Het heeft nu nog even tijd nodig", beweert hij.

Youri Baas

En die tijd moet je de nieuwe spelers gunnen, zoals Zinchenko. Dat vond hij een verademing om naar te kijken. "Hij ziet het spel heel goed, hij voetbalt gewoon zo makkelijk. Hij is beter dan Owen Wijndal die niet zo goed is in verdedigen en bovendien ook niet zo snel is. Zinchenko brengt stabiliteit met zijn spel."

Aan de hand van de ervaren spelers verwacht Boeve ook dat de jonge Ajacieden zich zullen laten gelden. Zoals Youri Baas dat al tijden doet, hij is volgens Boeve momenteel de beste speler van Ajax. "Hij stapt altijd door, hij heeft zich voetballend zo verbeterd. Ik wil hem niet vergelijken met Danny Blind, maar hij kan indribbelen, is snel én kan compenseren", somt hij op.

Ook Boeve hoorde het uitpubliek zingen dat ze 'Ajax willen zien', die kreet snapt de oud-speler wel maar hij vindt hem niet terecht. "Dat willen we allemaal wel, het toonaangevende spel van Ajax zien. Maar dan moet je een trainer als Peter Bosz hebben, plus veel ervaren krachten op de juiste plekken in het veld. Als dat niet zo is, moet je verder kijken. Na de transferwindow weet je nu wat je hebt en daarmee moet je een plan maken", besluit hij.

