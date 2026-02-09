Na afloop van alweer een blamage was Ajax-trainer Fred Grim opvallend positief. Er werd met de grootste moeite gelijkgespeeld tegen AZ, maar er werd zo lekker hard gewerkt. Als dat de standaard is bij Ajax dan verdienen ze het überhaupt niet om volgend jaar Champions League te spelen. Het zijn standaarden die bij een degradatiekandidaat horen, niet bij een club in de top-3 van de competitie.

Als Ajax het seizoen afmaakt met de mentaliteit die trainer Fred Grim na afloop van AZ-Ajax toonde, dan hebben ze niks meer te zoeken in de top van de Eredivisie. Na de zoveelste blamage valt de trainer in herhaling en prijst hij zijn ploeg voor de inzet die getoond werd. “We halen eruit wat erin zit”, zei hij na afloop. Daarmee zet hij zijn eigen selectie volledig in het hemd.

Rust gaat te ver

Alsof de Ajax-selectie een jeugdelftal is dat net is gaan spelen op groot veld en nog aan alles moet wennen. Alsof Grim de leider is van pupillen die nog grassprieten plukken en afgeleid raken door lieveheersbeestjes. Het is nog altijd recordkampioen Ajax, met een van de grootste begrotingen van het land, dat op het veld staat en daar moet meer van verlangd worden dan passie en strijd. Zeker als je nog wat wil maken van dit seizoen dat zo dramatisch begon.

Het valt Grim te prijzen dat Ajax weer wat kleur op het gezicht heeft gekregen, maar statistisch gezien doet hij het momenteel nog slechter dan Heitinga in de Eredivisie. De rust die Grim over zich heen heeft, kan ook te ver gaan. Maar het feit dat Ajax dit jaar al zo vaak een dramatische tweede helft levert, vraagt om meer van een trainer. Dan moet je ingrijpen, dan mag je niet tevreden zijn.

Champions League een illusie

Grim houdt de gehele selectie een hand boven het hoofd door ze te prijzen voor hun passie en hun strijd. Maar daarmee ben je geen stuiver waard in de top-5 van de VriendenLoterij Eredivisie. “Wij willen Ajax zien”, klonk het vanuit het uitvak. De club moet naar de fans luisteren en weer laten zien wie Ajax is. En dat kan ook met de selectie die Ajax tot zijn beschikking heeft.

Ze lopen rond met één van de duurste selecties van Nederland, met grote namen in de voetbalwereld, maar presteren veel en veel te weinig. Maar ze leveren wel lekker zoveel strijd. En dat is waar ze intern momenteel erg blij mee zijn. Als dat werkelijk zo is, dan kan Ajax Champions League-voetbal wel vergeten volgend seizoen.

