Het drama van Ajax duurt maar voort en er lijkt niet gauw progressie in te zitten, dat is wat interim-trainer Fred Grim al voorspelde: "Alleen het poppetje veranderen is geen garantie tot succes." Na weer een nieuw dieptepunt met het verlies tegen Excelsior, doet hij een oproep aan de fans voor het duel met Benfica in de Champions League: "Ik hoop echt dat ze achter ons staan."

Fred Grim zei zaterdag na de historische nederlaag tegen Excelsior te begrijpen als de fans zich schamen. Ajax verloor met 2-1 van Excelsior en moet zich nu als de bliksem oprichten om te spelen tegen Benfica in de Champions League. De ploeg van José Mourinho heeft ook pas 0 punten te pakken in het miljardenbal, maar doet het over het algemeen beter dan Ajax.

Hatelijke 0

"Het belang van de wedstrijd is groot", zegt Fred Grim op de persconferentie voor het duel. "Je wil punten pakken in de Champions League, van de 0 af. Aan de andere kant is dit ook weer de eerste wedstrijd na Excelsior. We zijn op zoek naar vertrouwen en dat krijg je door te winnen", gooit hij er clichématig uit.

Of Ajax niet op een andere manier moest spelen, omdat het defensief niet zo goed gaat, heeft Grim een treffend antwoord: "We zijn overal mee bezig en denken overal over na. We wegen zoveel opties af. Dat doen we als staf zijnde en met een aantal spelers. We moeten het te allen tijde samen doen."

Supporters

En dat saamhorigheidsgevoel wil hij verder trekken dan alleen de selectie en staf. Hij richtte zich op de persconferentie desgevraagd tot de noodlijdende fans die al zoveel tegenslagen hebben moeten slikken. "We gaan honderd procent voor de winst en willen van de hatelijke 0 af. Daar hebben we de supporters kei- en keihard voor nodig. Ik hoop dat ze achter ons staan en er een ouderwetse Champions League-avond van kunnen maken. Wij gaan er in ieder geval voor."

