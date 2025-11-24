Peter Bosz kijkt met een schuin oog naar alles wat er momenteel bij Ajax gebeurt. De PSV-trainer kent de club nog goed en volgt de situatie op afstand. In 'De Coen & Sander Show' op radiozender 'JOE' liet hij zich er voorzichtig maar veelzeggend over uit en daarbij liet hij duidelijk blijken hoe anders hij tegenwoordig naar zijn oude club kijkt.

In De Coen & Sander Show krijgt de trainer van PSV de vraag of de club die hij in seizoen 2016/17 naar de Europa League-finale leidde al heeft gebeld. Bosz hoeft geen seconde na te denken. "Over wat?", antwoordt hij droog. Een terugkeer naar Amsterdam sluit hij direct uit. "Ik ben trainer hier bij PSV. Ik heb het hier hartstikke goed naar mijn zin. Laat me lekker hier zitten."

Bosz volgt Ajax met gemengde gevoelens

Ondertussen blijft Ajax druk zoeken: Erik ten Hag wees een terugkeer af, Fred Grim zit er nu tijdelijk, en Bosz wordt door de buitenwereld genoemd - maar zelf houdt hij de deur dicht. Toch volgt Bosz de malaise in Amsterdam met belangstelling. "Natuurlijk kijk ik met een schuin oog mee", vertelt hij. In 2017 leidde hij Ajax nog naar de Europa League-finale, en hij voelt mee met de mensen die er nu werken. "Voor de mensen waar ik mee samenwerkte, is het natuurlijk verschrikkelijk allemaal."

Toch hoeft Bosz niet lang na te denken over wat de situatie sportief betekent voor PSV. Waar hij persoonlijk meeleeft met zijn oud-collega's, ziet hij in de problemen van Ajax tegelijkertijd een voordeel voor zijn huidige club. "Voor ons als PSV is dat niet erg, nee", zegt hij eerlijk. De trainer draait er niet omheen: de chaos in Amsterdam maakt de concurrentiestrijd in de Eredivisie alleen maar gunstiger voor de koploper uit Eindhoven.

Hoe Bosz met tegenslagen omgaat

In de radioshow vertelt Bosz ook hoe hij zelf omgaat met tegenslagen binnen een ploeg. "Je probeert het op gevoel te doen", legt hij uit. "Als naar jouw mening die jongens er met de pet naar gegooid hebben, dan kun je ze wel een keer hard aanpakken. Maar soms hebben ze hartstikke hun best gedaan en lukte het niet. Dan moet je er niet bovenop zitten."

Ook Guus Hiddink verbaast zich over Ajax-val

De analyse van Bosz sluit opvallend aan bij wat Guus Hiddink zondag in Studio Voetbal zei. Ook de 79-jarige oud-bondscoach keek met verbazing naar de vrije val van Ajax. Zijn grapje dat hij als interim-trainer eerst zou 'zweten' zorgde voor gelach, maar daarna stelde hij keihard dat er al jaren structureel mismanagement plaatsvindt bij de club.

