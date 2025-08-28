Ajax mag absoluut niet klagen met de tegenstanders die zij tegenkomen in de competitiefase van de Champions League. Vooral in pot 1 heeft Ajax een gunstige loting te pakken op papier. Na twee jaar afwezigheid kunnen de Amsterdammers zich weer opmaken voor mooie potjes op het hoogste niveau van Europa, maar de eerste fase overleven wordt een hels karwei.

Marijn Beuker liet een klein lachje zien op de camera bij de loting van de Champions League. Dat lachje zal ook op zijn gezicht hebben gestaan toen hij de tegenstanders van PSV vergeleek met die van Ajax. Waar PSV vorig jaar de Nederlandse club was met een makkelijker programma op papier, is dat dit seizoen allerminst zo. Ajax heeft op het eerste oog een makkelijker programma, maar zal alsnog een flinke kluif hebben aan de acht tegenstanders.

Ajax mag van geluk spreken

Met Inter en Chelsea uit pot 1 mag Ajax zich in de handen wrijven. Beide teams zijn in principe een maatje te groot voor de Amsterdammers, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Liverpool en Bayern bij PSV als tegenstanders, zijn de kansen op een stunt voor Ajax aanzienlijk groter. Daarbij ontmoet Ajax wat clubs die ze al kennen. Marseille was vorig jaar nog tegenstander in de Europa League en ook Benfica en Chelsea hebben ze vaker al verrast.

Moeizame uitwedstrijd

Maar eerlijk is eerlijk: op basis van de voorbereiding en de eerste weken in de Eredivisie gaat Ajax het tegen vrijwel elke ploeg moeilijk krijgen. Qarabag zou een 'simpele' tegenstander moeten zijn, maar het feit dat Ajax naar Azerbeidzjan moet, is een ontieglijk nadeel. Een kleine ambiance, waarschijnlijk vreselijke weersomstandigheden maken de situatie uiterst moeilijk. Ajax ging vorig jaar ook nat bij een kleine club in een uitwedstrijd: RFS uit in Letland.

Kwaliteit in de ploeg

Thuis zullen dan ook vooral de punten gepakt moeten worden: met Olympiakos thuis en Galatasaray thuis, treft Ajax twee teams van ongeveer hetzelfde kaliber. Het thuisvoordeel, de ooit zo gevreesde Europese avonden in de Johan Cruijff ArenA, moeten dan de wedstrijden de Amsterdamse kant op laten vallen. Desondanks zal het een loodzware opgave worden voor Ajax om bij de eerste 24 te eindigen.

Dat heeft simpelweg met de kwaliteiten in de ploeg te maken. Vorig jaar werd al beweerd dat de Champions League nog te hoog gegrepen zou zijn voor Ajax, al is het wel de financiële boost die ze nodig hadden. Maar nu aan de vooravond van het miljardenbal lijkt de selectie inderdaad nog te licht. Wellicht dat wat laatste bewegingen op de transfermarkt nog wat verandering kunnen brengen in de kansen.

