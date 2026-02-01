Een bipolair Ajax heeft opnieuw punten laten liggen in de VriendenLoterij Eredivisie. Op bezoek bij Excelsior werd het 2-2. Niet voor de eerste keer dit jaar geeft Ajax een 2-0 voorsprong weg in de tweede helft. Het gelijke spel zal de nodige kopzorgen voor Fred Grim met zich meebrengen.

Terwijl Ajax buiten de lijnen in de hoogste versnelling opereert met alle transferperikelen, was dat op het veld niet het geval. Zondag kwamen de twee transfertargets Maarten Paes en Oleksandr Zinchenko al langs om hun nieuwe club aan het werk te zien, enkel het papierwerk moet nog rond. Terwijl dat nog gaande is, is Ajax ook al bezig om een toptransfer in eigen land af te ronden; ze hebben de ogen laten vallen op Kodai Sano van NEC.

Op het veld in Rotterdam-Oost zag het er allemaal minder gelikt uit. Tot de 16e minuut aanbrak en Ajax een opleving kreeg. In een flits toonden ze enorm goed combinatievoetbal dat direct tot een doelpunt leidde. Via een schijf of 5-6 werd Mika Godts bereikt in de zestien, hij kon de bal in alle rust in de linkerhoek plaatsen.

Vlak voor rust sloeg Godts weer toe. Hij kon simpel binnen schieten nadat Dolberg hem perfect assisteerde. Daar ging een geniaal passje van Bounida aan vooraf. Zo ging Ajax met een prima 2-0 voorsprong de rust in. Er leek niks aan de hand voor Ajax, maar ze kwamen bedrogen uit.

Ajax deed het in de tweede helft een stuk rustiger aan, en gaf wederom een voorsprong weg in de tweede helft.. Het is een repeterend verhaal bij de ploeg van Grim. Te vaak gaat Ajax met 2-0 de rust in om het in de tweede helft weg te geven. Weken geleden overkwam Ajax hetzelfde in eigen huis tegen Go Ahead Eagles.

Dat moet een flink hoofdpijndossier zijn voor Fred Grim die zijn ploeg goede momenten met zeer slechte momenten ziet afwisselen. Het moment van deze inzinking komt vooral zeer ongelegen: Ajax kon over Feyenoord heen op de ranglijst, als Feyenoord verliest in Eindhoven bij PSV. Met dit gelijke spel is dat onmogelijk geworden.

Vanaf de 74e minuut ging het helemaal mis voor Ajax. Excelsior gooide het gas open en daar schrok Ajax van. Eerst scoorde Milano Jonathans de 1-2 na een goede voorzet en even later was het Arthur Zagré die met een vlammend schot de 2-2 binnenschoot. Ajax was binnen 5 minuten lamgelegd door de thuisploeg.

Het niveau van de wedstrijd daalde met de minuut in de tweede helft. Ajax vond het logischerwijs wel welletjes en Excelsior kon er weinig tegenin brengen. In de 67e minuut kwam Wout Weghorst het veld in en één minuut later kon hij bijna scoren. Na slecht uitverdedigen viel de bal voor zijn voeten, maar hij kwam niet tot een schot.

Na rust kreeg Ajax al gauw een grote kans op de 3e goal van de middag. Bounida kwam dreigend naar binnen vanaf de rechterkant, en plaatste de bal in de korte hoek. De bal schoot tegen het net aan, maar wel via de borading aan de achterkant. Geen doelpunt dus, maar de toon was wederom gezet door Ajax.

In de 40e minuut sloeg Ajax voor de tweede keer toe. Zo wisselen ze twee mindere fases met twee sterke momenten af. Want ook de tweede goal was weer om te smullen. Anton Gaaei veroverde de bal door slim en snel handelen. Rayane Bounida ging vervolgens met de bal aan de haal en zag Dolberg een mooie loopactie maken. Godts stond naast hem klaar om in te schieten. Dolberg was niet zelfzuchtig en legde af. Ajax schroeft de druk op richting Feyenoord.

De mooie goal van Mika Godts bleek een korte opleving te zijn van Ajax, want daarna werd er amper meer een kans gecreëerd. Excelsior komt soms voor de goal van de Amsterdammers, maar de thuisploeg creëert zo mogelijk nog minder. Achterin verprutst Excelsior best wat, waardoor Ajax opgelegde kansen in de schoot geworpen krijgt. De Amsterdammers zijn op hun ook weer slordig, waardoor het lang 0-1 stond. Dat had meer moeten zijn, als je kritisch bent op Ajax.

Na het saaie begin dat hieronder beschreven is, leeft Ajax voor in ieder geval één moment op. Via Rayane Bounida, Davy Klaassen, Sean Steur, Mika Godts en uiteindelijk weer Godts belandde de bal in het net. Met een aantal snelle een-tweetjes kon Godts rustig afronden. Een heerlijke voetbalgoal die Jordi Cruijff vertrouwen moet geven.

Waar Ajax op de transfermarkt in de hoogste versnelling werkt, is dat op Woudestein niet het geval. Na een kwartier spelen is er amper een kans gecreëerd. Dolberg kreeg een keer een gevaarlijke bal in de zestien, moest eigenlijk afleggen op Klaassen maar draaide weer weg van de goal. Het is nog zoeken voor Ajax tegen Excelsior.

Onder toeziend oog van aanstaande Ajacieden Oleksandr Zinchenko (wil Alex genoemd worden) en Maarten Paes, werd er afgetrapt bij Excelsior-Ajax. Vlak voor de start van het duel bleek Lucas Rosa toch niet fit genoeg om te spelen. Jorthy Mokio nam zijn plaats op linksback in.

