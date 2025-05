Ajax-legende openhartig over duistere periode: 'Lag de hele dag op bed of op de bank'

In 1995 won Jari Litmanen met Ajax de Champions League-finale met Ajax. 25 jaar later lukte het hem nauwelijks om uit bed te komen of een rondje de wandelen. De legende werd zwaar getroffen door corona en kon haast niks meer.

In november speelde de Ajax-legende tijdens de wedstrijd tussen de Ajax-en Real Madrid Legends. Dat hij na afloop dolblij was dat hij het vijftig tot zestig minuten had volgehouden op het veld, is een understatement. Slechts enkele jaren geleden was het zetten van een kopje koffie haast al te uitputtend voor de 54-jarige Fin.

Zijn tijd bij Ajax is vastgelegd in het boek: Jari Litmanen; zijn legendarische jaren bij Ajax. In 1999 speelde de Fin voor het laatst in het het shirt van de Amsterdammers, maar zelfs ruim 25 jaar later is niemand hem vergeten. De voormalig voetballer wordt nog altijd gezien als één van de meest spraakmakende Ajacieden aller tijden.

Zijn gezicht is prominent afgebeeld in het Supportershome van Ajax, nabij de ingang van de F-Side, waar de fanatieke aanhang zich tijdens wedstrijden bevindt. Sporten is zijn lust en zijn leven. Toch leek het er enkele jaren geleden niet op dat de voormalig profvoetballer ooit nog een balletje zou kunnen trappen.

Vrijwel direct na de uitbraak van het coronavirus in maar 2020 werd de topfitte voetbalfanaat getroffen. Hij lag bijna een maand plat op bed en ook daarna gingen kleine activiteiten, zoals boodschappen doen of een wandeling maken, gepaard met veel moeite: "Ik heb een periode meegemaakt dat ik wakker werd, naar beneden ging, koffie zette en vervolgens minutenlang moest bijkomen op de bank," vertelt hij aan De Telegraaf.

"Ik heb zoveel dagen gehad dat ik wakker werd en dacht: dit wordt niks vandaag," gaat hij verder. "Dan lag ik de hele dag op bed of op de bank. Maar ja, mijn zoons moesten ook naar de voetbaltraining.” Als hij zijn zoons naar de training had gebracht en daarna een rondje om het veld had gelopen, voelde het volgens hem alsof hij "een marathon had gelopen."

Pas jaren later kreeg hij de diagnose: Longcovid. Na vijf jaar is Litmanen nog steeds niet helemaal de oude, maar wel goed op weg: "Ik ben nog altijd niet op honderd, maar ik kan inmiddels weer normaal leven."