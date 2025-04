'Bijna Feyenoorder' Sem Steijn steunt vader ook bij veelbesproken terugkeer bij Ajax

Bij Ajax - Sparta Rotterdam is een bijzondere gast aanwezig in het stadion. De camera van ESPN nam Ajax-legende Jari Litmanen in beeld, die met oud-teammanager David Endt in gesprek was, en daar viel nog een andere naam op. Voor het tweetal zat namelijk Sem Steijn, die bij zijn vader Maurice Steijn kwam kijken.

Sem Steijn was deze week veel in het nieuws wegens de aanstaande overstap van FC Twente naar Feyenoord. Deze zondag komt hij zelf niet in actie, maar is het zijn vader die hij komt steunen. Trainer Maurice Steijn is met zijn Sparta op bezoek bij Ajax. Een bijzondere wedstrijd voor de Haagse trainer, die vier maanden lang trainer van Ajax was.

Het verblijf van papa Steijn draaide uit op een deceptie, mede door de stroeve relatie met de vertrokken technisch directeur Sven Mislintat. Het is de eerste keer dat Steijn terug is in Amsterdam, waar hij eerder wel al een wedstrijd tegen Ajax speelde op Het Kasteel. Dat duel eindigde in 0-2 voor Ajax.

Goede relatie

Het is geen verrassing dat Sem nu aanwezig is in de ArenA bij zijn vader. De twee hebben een heel goede band en kijken altijd bij elkaars wedstrijden, wanneer het speelschema dat toelaat. Dat hij met Litmanen een praatje maakte op de tribune, is ook niet gek. Weinig middenvelders zijn in de Eredivisie topscorer geworden. Maar de Ajax-legende is er daar wel één van. En Sem Steijn staat met 23 goals ook op pole position om die titel te pakken. Naaste achtervolger Igor Paixao staat er negen goals achter. Vader Maurice vertelde gesprek met deze website uitgebreid over de band met zijn zoon.

In de periode na zijn vertrek bij Ajax zag hij een periode lang elke wedstrijd van Sem, ook de wedstrijden die hij met FC Twente speelde in de Europa League dit seizoen. Volgend seizoen lijkt hij dus de wedstrijden van Sem in Rotterdam te gaan bekijken, een stukje dichterbij dan Twente.

