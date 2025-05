Arne Slot geeft eerlijke mening over voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Dit is waar het aan ontbrak'

Toptrainer Arne Slot, die Liverpool naar de twintigste landstitel leidde, volgt vanuit Engeland de Eredivisie zo goed als maar kan. De succescoach, eerder werkzaam bij Cambuur, AZ en Feyenoord, heeft ook de meeslepende ontknoping meegekregen. Op de slotdag was Ajax eventjes virtueel kampioen, toch werd PSV kampioen.

De dag na de ontknoping maakte Francesco Farioli bekend dat hij opstapt als trainer van Ajax. Het handelen van de Italiaan zorgde in Nederland sinds zijn begindagen voor heftige discussies. Want moest het nou allemaal zo gecontroleerd en gespeend van creatieve impulsen? En waarom, vooral voor de winterstop, dat verwoede wisselbeleid?

Goede trainer

"Ik vind Farioli een goede trainer", zegt Slot over Farioli tegen het AD.

"Ik lees overal dat hij zo verdedigend speelt. Maar ik zie dat Ajax heel goed kan opbouwen, dat ze makkelijk een man vrij kunnen spelen." Ook het druk zetten en het lage verdedigingsblok was bij Ajax dik in orde, constateert de Liverpool-trainer. Waar het aan ontbrak was kwaliteit in de voorhoede. "In de punt met Brobbey en Weghorst was het goed, maar zijn buitenspelers waren gewoon van een minder niveau, ook omdat Mika Godts vaak geblesseerd was", oordeelt hij.

Knap

Slot zag op zijn televisie dat Ajax er onder de Italiaanse filosoof wel in slaagde om het laatste deel van het veld te bereiken. Daar stokte dan de aanval. "Daar kon hij als trainer niet veel aan doen, dat heeft met kwaliteit te maken. Het is gewoon knap dat hij zoveel punten boven Feyenoord eindigde.", zegt Slot.

Farioli weg bij Ajax

Volgens Farioli was er een verschil van inzicht in de wijze waarop Ajax zich de komende maanden wil versterken. De opgestapte trainer wilde sneller vooruit met Ajax dan de directie van de club kan regelen.

"We willen met Ajax dezelfde kant op, maar op een andere manier en in een verschillend tempo", zei de 36-jarige Italiaan over zijn beslissing om de club uit Amsterdam na een seizoen te verlaten. "Ik vraag niet om geld dat er niet is. Ik vind het ook niet respectvol om mijn wensen met jullie te delen. Maar ik wil niet vernietigen wat we samen hebben opgebouwd."

