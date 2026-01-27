Ajax heeft zo goed als beet bij een nieuwe keeper. De 27-jarige Maarten Paes moet snel de overstap maken van de Amerikaanse topcompetitie MLS naar Amsterdam. Paes, geboren in Nijmegen maar qua interlands uitkomend voor Indonesië, moet op termijn de vervanger worden van Vitezslav Jaros. De Tsjech is gehuurd van Liverpool.

Paes is een oude bekende in Nederland. Hij doorliep alle jeugdelftallen van Nederland, voordat hij in 2024 besloot voor Indonesië uit te komen. Voor het Aziatische land keepte hij al tien wedstrijden, maar haalde hij het WK voetbal niet. Paes groeide in Nijmegen op en speelde voor de jeugd van NEC. Doorbreken deed hij bij zijn eigen clubje nooit, waarna hij de stap naar FC Utrecht maakte. Daar groeide hij uit tot vaste sluitpost en verdiende hij in de zomer van 2022 een transfer naar FC Dallas.

Alleen Remco Pasveer

In Amerika keepte Paes onder meer tegen het sterrenensemble van Lionel Messi bij Inter Miami. De 1,92 meter lange doelman keepte liefst 114 duels in de MLS en hield daarin 23 keer zijn doel schoon. In die wedstrijden kreeg hij in totaal 158 goals om zijn oren. Nu gaat hij volgens diverse media snel tekenen bij Ajax, dat daarmee al snel werkt aan een dreigend keepersprobleem. Eerste doelman Jaros verlaat na dit seizoen sowieso de club, omdat de huurdeal met Liverpool dan afloopt. Met Remco Pasveer (42) was er alleen een veteraan beschikbaar om dat vertrek op te vangen.

Joeri Heerkens

Vorig jaar haalde Ajax ook de talentvolle doelman Joeri Heerkens, maar hij moet het nu nog vooral hebben van Jong Ajax en hoopt op lange termijn de eerste keeper van Ajax te worden. Met Paes speelt Ajax nu al in op het gat dat ontstaat als Jaros vertrekt. De Tsjech overtuigt in de Johan Cruijff Arena ook nog altijd niet.

