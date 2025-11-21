De UEFA zadelt Ajax met een enorme teleurstelling op. In de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Benfica komende dinsdag, zullen de Amsterdammers niet in hun eigen thuisshirt mogen spelen. De Portugeze kleurstellingen gooien flink roet in het eten voor het klassieke wit-rood-wit in de Johan Cruijff Arena.

Ajax moet dinsdag (87.45 uur) in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica aantreden in het derde tenue. Dat meldden diverse media. De Amsterdammers zijn genoodzaakt om in de Johan Cruijff ArenA het derde shirt te dragen, omdat volgens de UEFA-reglementen geen enkel Benfica-tenue voldoende afwijkt van het thuisshirt van de Eredivisie-vicekampioen. Een bizarre situatie!

Ajax in derde tenue, Benfica wel in het rood

Het thuistenue van Benfica kon uiteraard niet gebruikt worden als Ajax ook in het rood-wit wilde spelen. Het uittenue, dat wit is, viel ook af. En zelfs het derde tenue, in een soort gebroken wit, werd door de Europese voetbalbond afgekeurd vanwege de rode accenten die het bevat. Volgens Ajax Life heeft de Nederlandse club er alles aan gedaan om in het thuisshirt te kunnen spelen. Maar het is Benfica dat dinsdagavond in het rood zal aantreden. Daardoor moet Ajax noodgedwongen in het gouden derde shirt spelen in eigen huis.

Zelfde shirt als tegen Chelsea

Overigens heeft Ajax dit beige derde tenue al eerder gedragen in de huidige editie van het miljoenenbal, toen ze met 1-5 verloren van Chelsea op Stamford Bridge, tijdens de derde speelronde van de groepsfase. Ook toen waren er kledingvoorschriften die Ajax dwars zaten. Zo mochten de Amsterdammers niet met witte sokken spelen, een bizarre regel die bij Chelsea al meer dan vijftig jaar heilig is. Ajax speelde de afgelopen seizoenen meerdere keren tegen Benfica. Eerder won Ajax in eigen huis in een zwart-gouden tenue met 1-0.

Allebei op nul

Ajax en Benfica zijn de enige ploegen in de Champions League die nog altijd op nul punten staan na vier van de acht duels. Voor zeker één van beide clubs komt daar verandering in.

