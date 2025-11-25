Ajax is nog aan het herstellen van de fikse klap die het kreeg van Excelsior in de VriendenLoterij Eredivisie. Veel tijd om daarvan bij te komen is er niet. Benfica is de volgende tegenstander voor Ajax in de Champions League, Fred Grim hoopt op een morale boost. Maar zelfs bij winst zal daar geen sprake van zijn, denkt analist Gertjan Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl. “Dat is clichépraat.”

Het probleem zit veel dieper bij Ajax dan alleen een vormcrisis, vindt de oud-trainer en analist. Sinds de trainerswissel, Fred Grim als interim voor de ontslagen John Heitinga, vindt er nog geen schokeffect plaats in Amsterdam. “Dat had ik ook niet verwacht bij Grim”, deelt Verbeek. “Dat is niet aan hem te wijten, want het is al veel langer aan de gang. Het heeft ook niet met kwaliteit te maken, want de spelers zijn niet slechter dan die van Excelsior”, legt hij uit.

Spelers bij Ajax

Excelsior deed hun opdracht gewoon beter. “Er heersen onderliggende problemen; er is geen vertrouwen, er heerst onzekerheid en spelers zitten niet goed in hun vel. Kenneth Taylor is niet de speler die hij vorig jaar was. Of neem Sutalo, die speelde dramatisch.”

Volgens Verbeek moet er iets veranderen bij Ajax: “Er moet spelvreugde komen. Ze moeten het geloof krijgen in een plan. Daarin moet je de mensen in hun kwaliteit zetten. Wanneer er succesbeleving komt, gaan ze ook beter voetballen.”

Clichés

Grim sprak op de persconferentie voor Benfica ook over een succesbeleving. Dat als Ajax wint van de Portugezen hij hoopt op een welkome boost, die Ajax eroverheen kan helpen. Onzin, volgens Verbeek. “Dat is clichépraat”, vindt hij. “Dat is echt jezelf voor de gek houden, dat geloven de spelers ook niet", is hij van mening.

"Die hebben onvrede over hoe het loopt, kregen zaterdag de bevestiging en dat laat diepe sporen na. Ik geloof niet dat Benfica de ideale tegenstander is. Ik denk eerder dat Ajax nog een trap na krijgt, dan vertrouwen”, zegt de analist.

'Dit is niet zomaar bijgesteld'

Volgens hem is er ook teveel aan de hand voor Ajax om zich op te richten: “Dit krijg je niet zomaar bijgesteld. Als je een keer slecht speelt, maar ervoor wel potentie laat zien, dan kan ik me de opmerking nog wel voorstellen. Maar om dat nu na zo’n slechte start van het seizoen te zeggen…”

Hij haalt Feyenoord als voorbeeld aan, dat ook in een mindere fase zit. “Dat is een ander verhaal. Die kunnen de Europese wedstrijd van donderdag wel aangrijpen om zelfvertrouwen te tanken. Zij hebben een goede periode gehad, verliezen nu wat vaker en dan kan een succes wat teweeg brengen, maar dat kan ik bij Ajax niet geloven.”

Verloren jaar

Is het dan ook tijd voor Ajax om dit seizoen al in de prullenbak te gooien, zoals twee seizoenen geleden werd gedaan? “Natuurlijk kun je wat middelen toepassen in de winterstop als de markt weer open gaat. Je kan spelers laten gaan die tegenvallen, een andere trainer aanstellen maar dan moet je wel weten wie. Verder ben ik bang dat het een verloren jaar wordt, dat ze de schade moeten beperken door Europees voetbal veilig te stellen. Dat is al moeilijk genoeg”, vindt Verbeek.

Wat hem betreft kijken ze in Amsterdam ook maar eens naar de eigen organisatie. Hij weet en ziet uit ervaring dat korte lijnen het beste werken. Die zijn nu niet aanwezig bij Ajax. “Bij andere clubs zie je: er is een eigenaar, die heeft een directie die leiding voert aan de werkvloer. Dat is dan de staf en de spelers, in dit geval. Dat zijn duidelijke korte lijnen, bij Ajax is het een vereniging waarin de amateurtak ook een stem heeft.

Dat is allesbehalve een korte lijn. Iedereen vindt er wat van en heeft invloed. Er kan geen directeur worden aangesteld of iemand uit de bestuurstak van de amateurs kan een no go geven. Het is een log systeem, koppel dat nou eens los. Daar moeten ze mee beginnen.”

