Ajax is in gesprek met de mogelijke opvolger van de vertrokken Danny Blind in de Raad van Commissarissen. Edo Ophof zou de nieuwe man op die plek moeten zijn, laat Ajax weten middels een persbericht.

Danny Blind vertrok in september 2025 bij Ajax wegens persoonlijke redenen. "Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik kijk met voldoening naar de sportieve successen in het verleden. Ik hoop dat de weg naar boven verder wordt vervolgd. Voor mij is het goed om mijn aandacht meer op andere zaken te kunnen richten", zei hij toen.

Verleden bij Ajax

Sindsdien was Ajax op zoek naar een opvolger en heeft daar nu dus Edo Ophof voor op het oog. Ophof is niet onbekend binnen Ajax. De 66-jarige oud-verdediger speelde acht jaar voor de club uit Amsterdam. Wel moet hij nog even wachten tot hij überhaupt benoemd kan worden bij Ajax. De club laat weten dat hij eerst nog voorgedragen moet worden en dat dat proces nog in gang is.

Rel rondom Danny Blind

Ophof moet dus de vervanger van Blind worden, die na zijn vertrek bij Ajax onlangs weer in het nieuws kwam. Rob Jansen, zijn oud-zaakwaarnemer, fileerde Blind in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Zaakwaarnemer Jansen was keihard voor Blind, die hij 'een van de grootste gezwellen van de club' noemde. "Hij is een van de grootste factoren voor de shit bij Ajax", zei hij in de podcast. "Omdat hij manipuleert en beïnvloedt." Volgens hem bleef Blind erop hameren, bij onder meer adviseur Louis van Gaal, dat de inmiddels ontslagen trainer John Heitinga er niks van kan.

Blind reageerde even later bij Ziggo Sport op de aantijgingen van zijn oud-zaakwaarnemer. "Eigenlijk zou ik er niet op moeten reageren, het is eigenlijk van geen niveau. Hij moet zich schamen voor zijn leugens, want dat zijn het, allemaal leugens. En ook het taalgebruik, dat vind ik niet echt gepast."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.