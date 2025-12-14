Jorthy Mokio is de gevierde man aan de kant van Ajax. De 17-jarige middenvelder scoorde in de 95e minuut de bevrijdende 2-0 voor Ajax tegen Feyenoord. Eerder deze week was hij onderwerp van gesprek na een foto die hij plaatste op Snapchat. Hij liet weten een minder 'ballieritme' (wedstrijdritme) te hebben. Na de overwinning liet hij iets opvallends weten over Snapchat. "Het ging per ongeluk."

Jorthy Mokio was zelfkritisch en ontevreden na zijn basisplaats bij Ajax tegen Qarabag afgelopen week in de Champions League. "Mijn ballieritme is niet meer hetzelfde, ik vind het eng", zei hij destijds. Trainer Fred Grim suste die geluiden al gauw op de persconferentie afgelopen vrijdag. Ook gunde hij de speler opnieuw minuten in De Klassieker tegen Feyenoord.

'Normaal alleen op trainingen'

In die wedstrijd eiste hij ook nog een hoofdrol op. Ajax had het bij momenten zwaar tegen Feyenoord in de tweede helft, maar breidde de score niet uit. Tot Mokio in de 95e minuut met een vlammend schot de Johan Cruijff ArenA deed ontploffen. Zo werd hij de gevierde man aan de kant van Ajax. Na afloop werd hij door Hans Kraay Jr. geïnterviewd. "Ik dacht gewoon aan schieten", lachte hij toen Kraay over de goal begon. "Ik schiet normaal alleen op trainingen."

Snapchat

Dan gaat het al gauw over het bericht op Snapchat, dat naar eigen zeggen niet de bedoeling was. "Ik ga je eerlijk zeggen, het was per ongeluk. Normaal gezien zou het in mijn groep zitten voor alleen mijn beste vrienden", maar het belandde dus ergens anders. "Het lijkt alsof ik een Chinees interview aan het houden ben", lachte Hans Kraay, "Ik snap er helemaal niks van."

Lachend gaat hij door met de vraag wat dit voor Ajax betekent, deze overwinning. "Heel belangrijk. De Klassieker wil je altijd winnen, net als vorig jaar. Het voelde lekker om door te gaan na de vorige wedstrijd." Dan wordt er gevraagd of het weer een beetje het Ajax-Farioli is. "Nou... Hij is er niet meer", lacht Mokio. "Nu geeft Fred Grim voetbal", zegt hij met een grijns.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.