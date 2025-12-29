Aan het begin van dit seizoen was Ajax op zoek naar een ervaren verdedigende middenvelder. Na de exit van veteraan Jordan Henderson was er behoefte aan leiderschap. Maar de man die naar Amsterdam kwam, voldeed niet echt aan het profiel. En nu vertrekt James McConnell alweer.

Eind augustus 2025 maakte Ajax bekend dat Liverpool-speler James McConnell (toen 20) werd gehuurd. Geen ervaren rot, kortom. Het plan was dat het talent na het seizoen zou terugkeren naar de kampioen van Engeland.

Die plannen zijn aangepast: McConnell is nu al teruggegeven aan Liverpool, dat wordt getraind door Arne Slot. De nu 21-jarige speler kwam zeven keer uit voor de hoofdmacht van Ajax.

Liverpool

Begin dit seizoen was John Heitinga nog de trainer van Ajax. In een vorige rol was hij de assistent van Slot bij Liverpool. Hij kende de middenvelder dus van eigen waarnemingen. "James heeft een echte winnaarsmentaliteit en zal voor het nodige extra gif zorgen binnen de selectie", zei technisch directeur Alex Kroes bij de komst van de middenvelder.

"Met hem halen wij een speler binnen die als verdedigende controlerende middenvelder kwaliteiten gaat toevoegen aan het team. Hij draait al enkele seizoenen mee binnen de selectie van Liverpool en weet dus wat er verlangd wordt op het allerhoogste niveau. Hij heeft veel potentie en krijgt bij ons de mogelijkheid zich goed door te ontwikkelen."

Jordi Cruijff

De hierboven genoemde Kroes vertrekt ook bij Ajax. De club en Jordi Cruijff hebben mondeling overeenstemming bereikt over de functie van technisch directeur. Er moeten volgens de Amsterdamse club nog een aantal stappen worden genomen om tot een definitieve aanstelling te komen. Het doel van de huidige nummer 3 van de Eredivisie is dat Cruijff begin februari kan beginnen.

De 51-jarige zoon van Johan Cruijff wordt bij Ajax de opvolger van Alex Kroes. Ajax was op zoek naar een nieuwe technisch directeur nadat Kroes had aangegeven na het ontslag van trainer John Heitinga te willen stoppen. Kroes blijft op verzoek van de rvc nog even aan. Zijn contract loopt tot het einde van het seizoen. Cruijff was eerder profvoetballer bij onder anderen FC Barcelona en Manchester United. Hij werkte daarna in verschillende functies bij onder meer Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona, Ecuador en Indonesië.

