Het hoge woord is eruit in Amsterdam: de bedoeling is dat Jordi Cruijff vanaf februari 2026 de technisch directeur wordt van Ajax. Enkel wat papierwerk staat dat nog in de weg. Hiermee slaat Ajax een nieuwe weg in, met een legendarische naam verbonden aan de club. Sportnieuws.nl spreekt met Hedwiges Maduro over de aanstaande technisch directeur. "Hij heeft de naam en status om rust te brengen."

De nieuwe technisch directeur zal gaan werken in het stadion dat zijn achternaam draagt, een bijzonder moment voor de zoon van de legende Johan Cruijff. Eerder was hij al werkzaam bij FC Barcelona, dat ook de filosofie van zijn vader uitdraagt. "Ik vind het een goede naam en hij heeft een groot netwerk. Ik weet niet hoe hij is als technisch directeur. Maar het is een Ajacied, kent ook FC Barcelona en heeft dus ook die filosofie. Ik denk dat het een rustige man is die gewend is om onder druk te werken", vertelt oud-Ajacied Hedwiges Maduro.

Rust brengen

Vooral dat laatste zal van groot belang moeten zijn bij Ajax. Dat is ook één van de eerste dingen waar Cruijff aan zal moeten werken wanneer hij in februari 2026 begint, als het aan Maduro ligt. "Hij zal eerst een trainer moeten vinden voor het nieuwe seizoen, maar ook duidelijke afspraken moeten maken richting de huidige staf. Wat moet de insteek worden van de rest van het seizoen? Champions League-voetbal halen op welke manier van voetballen dan ook? Of al Ajax-voetbal spelen zonder te kijken naar de stand?"

Want als Ajax behoefte heeft aan één ding, volgens de oud-speler, dan is het wel duidelijkheid en rust. Een duidelijk doel. "Het is de afgelopen jaren al erg lastig om bij Ajax te werken. Cruijff heeft wel de naam, status en persoonlijhkheid om rust te brengen en een duidelijke lijn uit te leggen", vindt hij. "Er moet geen ruis zijn. Dat helpt ook de spelers en de trainer. Als je het open laat dan weet niemand waar die aan toe is."

Toekomst van Fred Grim

Dan krijg je rumoer, veel meningen en dus onrust. "Kijk maar hoe Fred Grim elke week moest beantwoorden hoelang hij nog trainer zou zijn. Dat zijn onnodige randzaken die onrust brengen." Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van Grim. Wel lijkt er pas een beslissing te komen als de technisch directeur is aangesteld. "Of ze moeten nu direct een favoriete kandidaat kunnen aanstellen die direct in kan stappen. Als ze die niet hebben dan gaan ze, denk ik, gewoon zo door", denkt Maduro hardop. "Zeker omdat het nu wat rustiger oogt onder Grim."

Wie Cruijff zou moeten aanstellen na dit jaar, durft Maduro geen naam op te plakken. Wel vindt hij het een onzinnige discussie of dat een buitenlandse trainer of Nederlandse trainer zou moeten zijn. "Waarom niet? Kijk maar naar het buitenland. Daar is de Duitse Hansi Flick geweldig bezig bij FC Barcelona met de Cruijff-filosofie in het achterhoofd. In Engeland staan er drie clubs bovenaan waarvan de trainers Spaans zijn", rakelt hij de voorbeelden op.

Xavi

"Ik zie ook liever een kwaliteit Nederlander, maar als je topkandidaat buitenlands is en perfect bij de filosofie van de club past dan maakt dat helemaal niet uit. Als hij bij de club past, is dat het belangrijkste. Bij Barcelona had je ook jaren Louis van Gaal en Frank Rijkaard aan het roer. Daar hoorde je toch ook niemand over?"

Maduro oppert ook een bijzonder idee: "Waarom kijken ze niet eens bij de coachtalenten van Barcelona? Daar heerst dezelfde Cruijff-filosofie. Misschien zitten daar wel goede talenten. Er kan tenminste informatie worden gedeeld, een soort uitwisseling. Ik ben in mijn periode als assistent bij Almere een week gaan meelopen bij RKC, en hun assistent bij Almere. Daar werd iedereen beter van", legt hij uit.

De link tussen Ajax en Barcelona wordt ook al gauw gelegd als het gaat om een nieuwe trainer: Xavi. De oud-speler en trainer van Barça kent een goede band met Jordi Cruijff en heeft momenteel geen club. "Het is ook een echte Cruijff-volgeling. Echt een voorbeeld van iemand die de Ajax en Barça-filosofie kan overbrengen. Zijn status dwingt ook gelijk respect af. Alleen ik weet niet of het haalbaar is."

