Ajax-trainer Francesco Farioli krijgt dubbele tegenvaller te verwerken richting sleutelduel met NEC

Ajax moet richting het thuisduel met NEC rekening houden met personele problemen in de aanval. Trainer Francesco Farioli kreeg deze week te maken met twee tegenvallers binnen zijn selectie. Tijdens de persconferentie lichtte hij daar vrijdag een tipje van de sluier over op.

In aanloop naar de mogelijke kampioenswedstrijd tegen NEC zondag heeft Farioli deze week twee flinke tegenvallers te verwerken gekregen. Oliver Edvardsen komt dit seizoen niet meer in actie voor de Amsterdammers. De jonge aanvaller liep een knieblessure op, die ondanks dat het niet ernstig is, hem dit seizoen verder buiten spel houdt.

"Het is niets ernstigs, maar hij zal dit seizoen niet meer terugkeren", aldus een teleurgestelde Farioli. Dit is een zware klap voor Ajax, dat de productieve aanvaller goed had kunnen gebruiken in de laatste weken van het seizoen.

Wie staat er in de spits bij Ajax?

Waar Edvardsen voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld is Brian Brobbey een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen NEC. Farioli gaf aan dat zijn spits twee dagen geleden zijn enkel verzwikte en sindsdien individueel traint. "We proberen hem klaar te krijgen voor zondag, maar het is nog onzeker", zei de Italiaanse trainer.

De onzekerheid over Brobbey komt op een moment dat Wout Weghorst steeds vaker genoemd wordt als eerste spits. Robert Maaskant vindt dat Weghorst meer impact maakt dan Brobbey. "Met Weghorst schoot Ajax 27 keer op doel in een half uur, Brobbey slechts vijf keer in zestig minuten. Weghorst verdient gewoon een basisplaats", is Maaskant duidelijk.

Kampioenschap in zicht

Op het positieve front is er nieuws over doelman Remko Pasveer, die volledig hersteld is van zijn blessure. Farioli gaf aan dat Pasveer weer fit is, maar dat het nog niet duidelijk is of hij de voorkeur krijgt boven Matheus onder de lat. "Pasveer is weer volledig hersteld. Of hij speelt, dat moeten we nog bekijken. Ik moet ook rekening houden met wat Matheus de afgelopen weken voor het team heeft gedaan", aldus Farioli.

Ajax kan zondag kampioen worden, maar dan moet PSV wel verliezen van Feyenoord in De Kuip. Die wedstrijd begint om 14.30 uur, terwijl Ajax om 16.45 uur speelt tegen NEC in de Johan Cruijff ArenA.

