'Dolgelukkige' Antony bloeit op bij Real Betis: hoofdrol voor oud-Ajacied in halve finale Conference League

Oud-Ajacied Antony heeft zich donderdagavond met Real Betis geplaatst voor de finale van de Conference League. Hij blonk uit met een goal en assist tegen Fiorentina. "In Sevilla heb ik mezelf hervonden, het is de beste beslissing die ik heb genomen,” stelt de aanvaller.

In de halve finale van de Conference League bewees Antony wat hij waard is bij Real Betis. Hij scoorde het openingsdoelpunt na een half uur. De voorsprong werd in de eerste helft echter nog teniet gedaan door twee doelpunten van Robin Gosens voor Fiorentina. In het heenduel wonnen de Spanjaarden met 2-1 in eigen huis en dus werd het verlengen.

In de verlenging was Antony weer van cruciaal belang. Hij leidde het beslissende doelpunt van Abde Ezzalzouli in. Het bleef 2-2 en dus staat Real Betis in de finale. Daarin wordt Chelsea de teganstander, dat won. De club uit Londen won een week geleden in Stockholm de uitwedstrijd tegen Djurgården al met 4-1 en liet zich in de return van de halve finales op Stamford Bridge niet verrassen. De Londense ploeg nam genoegen met een bescheiden zege van 1-0. Kiernan Dewsbury-Hall was de maker.

Antony Matheus dos Santos, zoals hij volledig heet, werd door Ajax voor ongeveer €100 miljoen verkocht aan Manchester United, waar hij onder leiding van Erik ten Hag aan de slag ging. De Braziliaanse aanvaller kon zich bij United echter niet bewijzen, maar bij Betis gaat het hem wel voor de wind.

Dolgelukkig

Op dit moment wordt de aanvaller door Manchester United verhuurd aan Real Betis, waar zijn voetbalkunsten wel van de grond komen na een, tot nu toe min of meer 'mislukte' periode bij The Red Devils. "Wanneer ik zo gelukkig ben als nu, gaat ook op het veld alles me beter af," zei de aanvaller in een openhartig televisieinterview met Argentijnse oud-voetballer Jorge Valdano.

"Het is belangrijk om te scoren, om assists te geven, maar boven alles is het belangrijk om me goed te voelen,” ging de Braziliaan verder. "In Sevilla heb ik mezelf hervonden, het is de beste beslissing die ik heb genomen." De oud-Ajacied was pas 22 jaar toen hij de Miljoenen-overstap van Ajax naar Manchester United maakte.

Miskoop

Antony kreeg regelmatig in de Engelse media te horen dat hij een miskoop was voor The Red Devils. Ik maakte heel moeilijke momenten mee, die de mensen niet begrepen. Wanneer ze zoveel voor je betalen en je een hoog salaris hebt, wordt het niet geaccepteerd wanneer je rendement minder is,” blikte de Braziliaan in het interview terug op die periode.

Van de druk van het zijn van een peperdure speler heeft de linksbuiten bij Real Betis geen last. Hij werd door Manchester United namelijk gratis ter huur afgestaan voor de tweede seizoenshelft en de Spaanse club, die Antony graag definitief wil overnemen aan het eind van het seizoen, hoeft slechts een deel van zijn salaris te betalen. "Ik ga nu glimlachend naar bed en sta ook weer op met een glimlach," aldus de Braziliaan.

Alles over Conference League

