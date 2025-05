Voormalig Ajax-directeur in tranen door oud-leraar: 'Ik was zo'n vervelend ventje'

Voormalig Ajax-directeur Jan van Halst presenteerde deze week zijn autobiografie 'Kopzorgen'. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan oud-televisiemaker en Ajax-fan Jack Spijkerman, en dat heeft een bijzondere reden. De twee kennen elkaar al decennialang, sinds Van Halst als jonge knaap les kreeg van Spijkerman op de basisschool in Zeist. "Dat sloeg in als een bom", vertelt Van Halst tegen Sportnieuws.nl.

"Jack is een tijdje mijn leraar geweest", vertelt Van Halst met een glimlach. "Hij was streng, rechtvaardig, maar dat had ik toen ook nodig. Ik was zo'n vervelend ventje op het schoolplein: ik rende dwars door de touwtjespringende meisjes heen. Jack heeft me letterlijk weleens aan mijn oren naar binnen gesleept. Dat kon toen nog, hè. Ik huilen, joh. Maar ik heb daar een hoop aan gehad. Die rechtvaardigheid van hem, dat heeft me gevormd."

Spijkerman, vroeger presentator van het populaire tv-programma Kopspijkers, herinnert zich die periode ook nog goed. "Wij lagen weleens in de clinch met elkaar. Ik was zijn onderwijzer op de lagere school, en Jan was een jongen met lekker veel energie en soms wat te veel streken. Maar dat maakt het eigenlijk alleen maar leuk dat we zo'n lange geschiedenis hebben."

1-april grap

Van Halst haalt een anekdote op uit zijn basisschooltijd. "Jack heeft toen een keer een enorme 1-april grap uitgehaald. Hij vertelde ons met het schoolteam dat we tegen het Nederlands elftal mochten oefenen. Maar ik mocht niet meedoen, dus ik was heel teleurgesteld. Op de dag zelf stonden we allemaal op het schoolplein, met alle ouders erbij. En toen kwam ineens een groot spandoek tevoorschijn: ‘1 april’! Dat sloeg in als een bom. Humor, natuurlijk."

De connectie bij Ajax én Twente

Jaren later kwamen de twee elkaar weer tegen, zij het in een heel andere context: in de voetbalwereld. "Toen Jan bij Ajax ging voetballen, hadden we weer contact. En later, toen hij directeur bij FC Twente werd, nodigde hij me uit om bij Twente-Ajax langs te komen. Dat is altijd gezellig geweest", vertelt Spijkerman.

Als groot Ajax-fan nam Spijkerman ook nog contact op toen zijn voormalig leerling in verband werd gebracht met het directeurschap bij de Amsterdammers. "Ik heb hem gewaarschuwd, want het was een een wespennest toen. Die hele affaire van Sven Mislintat, dat kwam ineens allemaal bij hem terecht. Maar ja... Hij deed het toch. Hij luisterde toen ook al niet meer naar me. Ik heb wel eens gedacht: maak nou eens even ruzie met een aantal bestuurders. Er was een puinhoop toen. Maar dat heeft hij allemaal keurig netjes gedaan. En dat tekent wel Jan."

Symbolische waardering

Met het overhandigen van dit eerste exemplaar benadrukt Van Halst het belang van oude banden en de waarde van ontmoetingen die zijn leven hebben gevormd. Zijn autobiografie, 'Kopzorgen', belooft een kijkje te bieden in zowel zijn voetballoopbaan als zijn persoonlijke groei. "Het voelde gewoon heel erg passend om hem het eerste exemplaar te geven. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven, en dat wilde ik op deze manier markeren."