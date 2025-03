Ajax-trainer Francesco Farioli slaat terug na kritiek op opstelling tegen Frankfurt: 'Ik zou het zo weer doen'

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft geen spijt van zijn opstelling voor het verloren uitduel met Eintracht Frankfurt (4-1) in de achtste finale van de Europa League. Hij voerde tien wisselingen door in de basis en er kwam veel kritiek op die beslissing.

"Of ik fout zat? Ik denk het niet", zei de Italiaanse oefenmeester nadat zijn ploeg was uitgeschakeld in Europa. "Ik zou het zo weer doen."

Farioli mist de geschorste Jordan Henderson en geblesseerde Wout Weghorst, Youri Baas en Remko Pasveer. Brian Brobbey was ook nog niet helemaal fit. Hij liet ook spelers als Josip Sutalo, Kenneth Taylor, Jorrel Hato en Mika Godts buiten zijn basisformatie.

"Maar dat heb ik in de Europa League vaker gedaan", zei hij. "Ik vind niet dat we hier hebben opgegeven. Ik wil ook niets van een B-ploeg horen. Dat zou een enorm gebrek aan respect betekenen. Dan speelden we uit bij Union ook met een B-ploeg en toen wonnen we."

Farioli baalt wel van de uitschakeling in Europa. "Ik vind het pijnlijk dat we hebben verloren. Maar we moeten verder. Zondag spelen we tegen AZ. Dat team heeft ons dit seizoen al flink laten lijden."

Steun van supporters

De meegereisde aanhang van Ajax leek te begrijpen dat Farioli veel belangrijke spelers rust wilde gunnen vlak voor het thuisduel van zondag met AZ. "Ajax 1 wordt kampioen", zongen veel fans na het laatste fluitsignaal.

"Zij hebben ons in heel Europa gesteund", zei Farioli. "Ik heb niet het gevoel dat ze me iets kwalijk nemen. Vorige week kreeg ik kritiek toen ik met een zogenoemde A-ploeg aan het thuisduel met Frankfurt begon. Want dat zou slecht voor onze resultaten in de Eredivisie zijn."

Kritiek

Toch was er ook kritiek, bijvoorbeeld van analist Wesley Sneijder bij Ziggo Sport. "Ik zei al dat het moeilijk zou worden met zo'n ploeg tegen een tegenstander als Frankfurt. Maar dan ga je ook nog achteruit lopen en hele gekke dingen doen. Het klopt voor geen meter, ze zijn niet op elkaar ingespeeld", was zijn harde oordeel.

Ook was hij verbaasd over de positionering van bepaalde spelers. In het bijzonder die van Oliver Edvardsen. "Hij staat als een soort linksback. Jongens, waar hebben we het nou over?", vroeg hij zich hardop af. "Het is spelers kapot maken, het is verschrikkelijk."

Europese hoofdstuk gesloten

Ajax verdedigt de laatste negen competitiewedstrijden een voorsprong van 8 punten op PSV, de nummer 2 van de ranglijst. "We sluiten het Europese hoofdstuk", zei Farioli. "En we openen een heel lang hoofdstuk met negen zware duels."

De ploeg heeft genoten in de Europa League en veel verschillende emoties gehad. "We wilden graag het hoofdtoernooi halen en dat is gelukt. We hebben een duel met 34 strafschoppen tegen Panathinaikos beleefd en 110 minuten met tien man gespeeld tegen Union. We waren erg goed tegen Besiktas en Maccabi en slecht in Riga. Maar het was een mooie reis en nu op naar de Eredivisie."

