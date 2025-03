Wesley Sneijder fileert keuzes Francesco Farioli bij Ajax tegen Eintracht Frankfurt: 'Het is spelers kapot maken'

Francesco Farioli voerde tien wijzigingen door bij Ajax voor het duel met Eintracht Frankfurt. Dat pakte slecht uit, want Ajax kreeg al drie goals om de oren en het voetbal leek nergens op. Analist Wesley Sneijder ging het vooral aan het hart. Hij nam geen blad voor de mond. "Het klopt voor geen meter", riep hij in de rust van het duel.

Ajax is de speelbal van Eintracht Frankfurt in het tweede duel van de achtste finales van de Europa League. Dat had Wesley Sneijder bij Ziggo Sport al voorspeld voordat de bal überhaupt al rolde. Hij zag de opstelling en begreep er niets van. "Dit geeft weinig hoop", zei hij. In de rust ging hij helemaal los.

Ongeloof

"Ik zei al dat het moeilijk zou worden met zo'n ploeg tegen een tegenstander als Frankfurt. Maar dan ga je ook nog achteruit lopen en hele gekke dingen doen. Het klopt voor geen meter, ze zijn niet op elkaar ingespeeld", was zijn harde oordeel.

Supporters

Hij vond het ook een schande voor de supporters van Ajax die de ploeg overal naartoe volgen. "De gasten die daar zitten, die reizen altijd mee. Je moet je kapot schamen, echt waar", riep hij hard. "Ik heb een Ajax gezien dat totaal niet deze kant op is gekomen voor de overwinning. Het hele elftal loopt te zwemmen. Het is te bizar voor woorden."

Edvardsen

Ook was hij verbaasd over de positionering van bepaalde spelers. In het bijzonder die van Oliver Edvardsen. "Hij staat als een soort linksback. Jongens, waar hebben we het nou over?", vroeg hij zich hardop af. "Het is spelers kapot maken, het is verschrikkelijk."

