Ajax onder John van 't Schip: maar vier trainers deden het slechter (tot nu toe)

John van 't Schip liet donderdag weten volgend seizoen niet meer voor de groep te staan bij Ajax. Daarmee komt er een einde aan periode als hoofdtrainer van de Amsterdammers. Erg succesvol was hij echter niet.

23 oktober 2023. Maurice Steijn is pas een aantal maanden trainer van Ajax, maar moet wegens dramatische resultaten het veld ruimen. Eén week later wordt John van 't Schip aangesteld als opvolger van de oud-trainer van Sparta. In die tussenweek is Hedwiges Maduro eindverantwoordelijke in Amsterdam: Brighton & Hove Albion en PSV zijn te sterk voor Ajax.

Van 't Schip

Vanaf 30 oktober heeft Van 't Schip de touwtjes in handen. Sindsdien staat hij 24 wedstrijden als hoofdtrainer van Ajax aan de zijlijn. Daarin pakt hij een puntengemiddelde van 1,79. Ter vergelijking: Marcel Keizer en Johnny Heitinga werden in Amsterdam bekritiseerd wegens slechte resultaten, maar zij pakten beiden een hogen puntengemiddelde dan Van 't Schip. Keizer verdiende gemiddeld 1,92 punten en Heitinga kwam met 2,05 punten nog net wat hoger uit.

Maar vier trainers, die meer dan tien wedstrijden voor de groep stonden bij Ajax, deden het slechter dan Van 't Schip tot nu toe deed. Alfred Schreuder eindigde zijn periode bij de Amsterdammers met een puntengemiddelde van 1,65 na 26 duels, terwijl Jan Wouters met een puntengemiddelde van 1,63 toch aan 60 wedstrijden als hoofdtrainer bij Ajax kwam.

Maurice Steijn

Ook Engelsman Vic Buckingham deed het niet goed in de hoofdstad. In de negentien wedstrijden dat hij het voor het zeggen had pakte Ajax gemiddeld maar 1,11 punt per wedstrijd. Onderaan staat een man die al eerder genoemd is: Maurice Steijn. Maar elf duels was hij trainer van de Amsterdammers. Daarin pakte hij gemiddeld maar 0,91 punten per duel.

Play-offs

Van 't Schip heeft nog acht duels, en wellicht play-offs, om zijn puntentotaal op te krikken. De trainer van de Amsterdammers kan dan nog wat hoger komen te staan op de ranglijst van Ajax-trainers wat betreft puntengemiddelde.