Dit zijn de opties van Ajax als nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van John van 't Schip

De kogel is definitief door de kerk. John van 't Schip gaat na dit seizoen vertrekken bij Ajax als hoofdtrainer. De 60-jarige trainer was sinds oktober eindverantwoordelijke na het ontslag van Maurice Steijn en zal volgend seizoen niet meer voor de groep staan. Algemeen directeur Alex Kroes zal dus op zoek moeten naar een opvolger, maar wat zijn de opties?

Erik ten Hag was de laatste trainer die het lang volhield bij de Amsterdammers. Hij vertrok in 2022 na 4,5 jaar bij de club om aan de slag te gaan bij de Engelse topclub Manchester United. Alfred Schreuder, zijn voormalige assistent, werd aangesteld als opvolger, maar hij werd na een half jaar ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. John Heitinga maakte het seizoen af als interim en hoopte aan te mogen blijven, maar kreeg van de clubleiding te horen dat hij mocht vertrekken na het seizoen.

Ajax heeft dit seizoen nagenoeg hetzelfde patroon gevolgd. Het stelde in de zomer van 2023 Maurice Steijn aan als hoofdtrainer, maar hij werd al na vier maanden ontslagen. John van 't Schip werd aangesteld als interim-coach, maar ook hij zal volgend seizoen niet meer voor de groep staan. Al lijkt hij daar minder problemen mee te hebben dan Heitinga vorig seizoen.

De gevallen topclub hoopt met Kroes als nieuwe directeur de weg weer omhoog te kunnen vinden. Twee jaar geleden leek Ajax nog onverslaanbaar, maar vorig seizoen eindigde het als derde in de Eredivisie en momenteel staat het zelfs vijfde. Kroes moet dus de persoon vinden om Ajax terug naar de top te brengen. Hij heeft dan ook heel wat namen om uit te kiezen.

John van 't Schip stopt na het seizoen als coach bij Ajax: 'Praten nog over een andere functie' John van 't Schip stopt na dit seizoen definitief als coach van Ajax. Dat maakte de interim-coach donderdag op een persconferentie bekend. Van 't Schip werd eerder dit seizoen aangesteld als tijdelijke trainer na het ontslag van Maurice Steijn. Wel is hij in gesprek met de club over een andere functie.

Erik ten Hag

Niet voor niets is de uitspraak 'Je moet schieten, anders kun je niet scoren' van Ajax-icoon Johan Cruijff, dus waarom zou Ajax niet proberen om de coach terug te halen? Ten Hag beleefde veel successen met Ajax. Hij won driemaal de landstitel, twee keer de beker en natuurlijk staat ook het halen van de halve finales van de Champions League in 2019 iedereen nog bij.

Ten Hag vertrok twee jaar geleden naar Manchester United, maar daar staat zijn positie inmiddels flink onder druk. Zeker na de overname door Sir Jim Ratcliffe. De coach zit bij zaakwaarnemerskantoor SEG en laat dat bureau nu net opgericht zijn door directeur Kroes. Uiteraard is het de vraag of Ten Hag niet gewoon mag blijven in Manchester en of hij trek heeft in een terugkeer naar Amsterdam. Maar niet geschoten, is altijd mis.

Erik ten Hag met de kampioensschaal in 2022. © Getty Images

Pepijn Lijnders

De Engelse media pakten woensdag groots uit met het nieuws dat Pepijn Lijnders op de shortlist van Ajax staat om de nieuwe hoofdtrainer te worden. De Nederlander is nu nog assistent van Jürgen Klopp, maar vertrekt net als zijn Duitse collega na dit seizoen bij The Reds.

Een minpuntje voor Lijnders is wel dat hij nog weinig ervaring heeft als hoofdtrainer. Hij stond alleen in 2018 kortstondig aan het roer bij NEC, dat toen in de Eerste Divisie speelde. Daar heeft hij flink wat imagoschade in Nederland geleden, want onder zijn leiding liepen de Nijmegenaren promotie mis, terwijl ze bij zijn aanstelling nog bovenaan stonden. Al is dat inmiddels natuurlijk wel alweer zes jaar geleden.

Fabrizio Romano: 'Pepijn Lijnders op de shortlist van Ajax' Fabrizio Romano weet het zeker: Pepijn Lijnders staat op een lijstje met potentiële nieuwe trainers van Ajax. De assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool zou op een beslissing wachten.

Pascal Jansen

Dan een oude bekende van Kroes. De directeur kwam over van AZ en werkte daar een periode samen met Jansen, die daar op dat moment hoofdtrainer was. De 51-jarige coach werkte ruim drie jaar zeer verdienstelijk bij de Alkmaarders, maar werd na een matige reeks in januari van dit jaar ontslagen.

Jansen is de laatste weken regelmatig gespot in de Arena, maar dat kan uiteraard ook toeval zijn. Wel was hij vorig jaar zomer al een kandidaat om de nieuwe trainer te worden. Dat bevestigde zijn zaakwaarnemer Fulco van Koperen aan ESPN. Technisch directeur Sven Mislintat koos toen uiteindelijk voor Steijn, omdat hij niet verwachtte dat AZ mee zou werken met een vertrek van de hoofdtrainer. Nu Jansen niet meer vast zit aan een conctract is zijn komst een stuk simpeler.

Pascal Jansen. © Getty Images

Dave Vos

Het is de vraag of Ajax na de afgelopen twee seizoen het aandurft om opnieuw voor een trainer te kiezen met weinig ervaring op het hoogste niveau, maar Jong Ajax-trainer Dave Vos mag zeker niet uitgesloten worden als opvolger van Van 't Schip. De NOS meldde eerder al dat hij intern zeer wordt gewaardeerd.

Vos is sinds februari 2023 de trainer van Jong Ajax, nadat Heitinga werd doorgeschoven naar het eerste elftal. Hij was eerder assistent van Giovanni van Bronckhorst bij Rangers. Na het ontslag van Steijn was hij voor twee wedstrijden de assistent bij het eerste elftal. Toen Van 't Schip tekende, keerde hij weer terug in zijn oude rol. Het lijkt wel meer voor de hand te liggen dat hij komend seizoen de assistent zal worden bij het A-elftal.

Dick Schreuder

Zou Ajax voor de tweede keer in ruim twee jaar kiezen voor een Schreuder als hoofdtrainer? Het lijkt niet erg voor de hand te liggen, maar toch wordt de naam van Dick Schreuder de afgelopen weken genoemd. Onder meer ESPN-analist Kenneth Perez ziet in hem de ideale kandidaat.

Dick was asssistent van broer Alfred bij Hoffenheim en stond eind 2021 voor de eerste keer op eigen benen bij PEC Zwolle. Die club zat in een kansloze positie in de Eredivisie, maar onder leiding van Schreuder lukte het nog bijna om er toch in te blijven. Het jaar daarna promoveerde hij met PEC.

Inmiddels is hij coach van het Spaanse UD Castellón, dat op het derde niveau speelt. Met die club staat hij bovenaan. Zijn prestaties zijn dus goed, maar of dat genoeg is om een grote club als Ajax te overtuigen, blijft natuurlijk de vraag.

Frank de Boer

Een andere oude bekende van de club. De Boer werd in december 2010 de interim-coach na het ontslag van Martin Jol, maar zou uiteindelijk 5,5 jaar blijven zitten. Hij bezorgde Ajax in 2011 de derde ster door in een direct duel tegen concurrent FC Twente de landstitel te pakken. Ook de drie seizoenen daarna werd Ajax kampioen.

Frank de Boer schreeuwt het uit na het winnen van de landstitel in 2011. © Pro Shots

De periode van De Boer eindigde in 2016 in mineur. Ajax liet op de laatste dag de landstitel liggen door een gelijkspel bij De Graafschap. De jaren daarna waren ook geen succes. De Boer werd zowel bij Internazionale, Crystal Palace, Atlanta United en het Nederlands elftal al snel ontslagen. Hij probeerde het vorig jaar nog in de zandbak bij Al-Jazira, maar ook daar werd hij na een half jaar de laan uitgestuurd.

Hoewel De Boer na zijn tijd bij Ajax enkel gefaald heeft als coach, werd hij in 2023 wel al een keer benaderd om aan de slag te gaan als interim na het ontslag van Schreuder. De oud-voetballer stond daarvoor open, maar trok zich terug uit de race toen de club nog een tweede gesprek nodig had om de beslissing te kunnen maken.

Geen hoge verwachtingen

Het staat in ieder geval vast dat het spannende weken gaan worden voor Ajax. Na twee mislukte seizoenen zal het van belang zijn om volgend seizoen weer beter voor de dag te komen. Al dekte Kroes zich wel al in door te vertellen dat hij verwacht dat Ajax volgend seizoen niet mee zal spelen om de titel. De nieuwe trainer zal dus ongetwijfeld de tijd krijgen om iets op te bouwen bij de Amsterdammers.