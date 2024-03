Ziekenboeg Ajax stroomt vol: Jordan Henderson voorlopig uitgeschakeld en mist Klassieker

Een nieuwe tegenvaller voor Ajax. Jordan Henderson zal de komende drie wedstrijden moeten missen. De middenvelder liep in de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta een blessure op en heeft een terugslag gehad. Hij mist onder meer De Klassieker tegen Feyenoord op zondag 7 april. Dat maakte Ajax-coach John van 't Schip donderdag bekend.

Ajax kampt al met de nodige personele problemen in aanloop naar het uitduel tegen PEC Zwolle van komende zondag en daar kwam donderdag de volgende klap bij. Henderson heeft een terugslag gehad in zijn herstel. Hij sloot zich afgelopen week wel aan bij het Engelse elftal, maar kwam daar door de kwetsuur niet in actie kwam. De middenvelder blijft een week langer in Engeland om te werken aan zijn herstel.

De middenvelder is voor zeker anderhalve week uitgeschakeld en dat is een slechte timing, want door het midweekse programma mist hij meteen drie wedstrijden. Ajax gaat zondag op bezoek bij PEC, neemt het vier dagen later thuis op tegen Go Ahead en mag op zondag 7 april op bezoek in De Kuip voor De Klassieker tegen Feyenoord. Henderson mist die drie wedstrijden.

Problemen

Het betekent een nieuwe dreun voor Ajax, want ook spits Brian Brobbey ligt er de komende weken uit. Daarnaast zijn Steven Berghuis en Josip Sutalo nog altijd niet hersteld voor het duel tegen PEC, maar het is nog onzeker of zij de wedstrijden tegen Go Ahead en Feyenoord wel gaan halen.

Ajax zal het in Zwolle ook nog moeten doen zonder Ahmetcan Kaplan. De verdediger kreeg tegen Sparta een rode kaart en is dus geschorst. Meevaller is wel dat aanvoerder Steven Bergwijn weer van de partij zal zijn. Hij luisterde zijn rentree tegen Sparta twee weken geleden op met een doelpunt.

Injury update ⤸



✘ Šutalo

✘ Berghuis

✘ Henderson

✔︎ Gooijer



🟥 Kaplan - suspended#pecaja pic.twitter.com/vdy5c3xwmY — AFC Ajax (@AFCAjax) March 28, 2024

Play-offs ontlopen

Voor Ajax breekt er een belangrijke eindfase van de competitie aan, want nu de top vier uit zicht lijkt, moet het de vijfde plaats veilig zien te stellen. Dat is belangrijk om aan het einde van het seizoen de play-offs te ontlopen. Met een vijfde plaats en bekerwinst van aartsrivaal Feyenoord krijgt het een ticket voor de voorrondes van de Conference League.

Als Ajax vijfde wordt en NEC er met de beker vandoor gaat, moet het alsnog de nacompetitie in. Met een zesde plaats kan het die play-offs sowieso niet meer ontlopen. Dat levert overigens nog wel problemen op voor de club, want de Johan Cruijff Arena is voor die duels waarschijnlijk niet beschikbaar vanwege een concertreeks van De Toppers.