John van 't Schip stopt na het seizoen als coach bij Ajax: 'Praten nog over een andere functie'

John van 't Schip stopt na dit seizoen definitief als coach van Ajax. Dat maakte de interim-coach donderdag op een persconferentie bekend. Van 't Schip werd eerder dit seizoen aangesteld als tijdelijke trainer na het ontslag van Maurice Steijn. Wel is hij in gesprek met de club over een andere functie.

Van 't Schip heeft met Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur van Ajax, gesproken over zijn toekomst en in dat gesprek is de knoop doorgehakt: "Ik stop als hoofdtrainer, dat is duidelijk." Dat wil niet zeggen dat hij vertrekt bij Ajax: "We praten wel over een andere rol voor meerdere jaren, maar daar is nog niets duidelijk over. Ik wil daar ook niet over praten. Ik wil me volledig focussen op de laatste duels bij Ajax."

Van 't Schip is sinds oktober hoofdtrainer van Ajax. Hij was de opvolger van Maurice Steijn, die vanwege tegenvallende resultaten de laan werd uitgestuurd. Van 't Schip zou in eerste instante een andere technische functie krijgen, maar werd na het ontslag van Steijn naar voren geschoven als de nieuwe hoofdtrainer.

Wie wordt de opvolger?

De grote vraag is nu dus wie de opvolger zal gaan worden van Van 't Schip. De naam van Pepijn Lijnders, die na dit seizoen vertrekt bij Liverpool als assistent-coach, werd deze week in verband gebracht met Ajax. Ook de naam van Pascal Jansen, die bij AZ samenwerkte met directeur Kroes, is al genoemd. De coach, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij de Alkmaarders, is al een aantal keer gespot in de Arena.

Fabrizio Romano: 'Pepijn Lijnders op de shortlist van Ajax' Fabrizio Romano weet het zeker: Pepijn Lijnders staat op een lijstje met potentiële nieuwe trainers van Ajax. De assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool zou op een beslissing wachten.

Stijgende lijn

De Amsterdammers stonden op het moment van de komst Van 't Schip op de laatste plaats in de Eredivisie, iets dat nog nooit eerder was voorgekomen. Onder leiding van Van 't Schip klom Ajax door een sterke reeks snel op naar de vijfde plaats en hoopte het zelfs op meer.

De trainer, die zelf vlak voor zijn aanstelling door een heftige periode ging door het overlijden van zijn vrouw, miste eind december twee wedstrijden doordat hij aanwezig was bij de bruiloft van zijn zoon in Australië. Zonder hem op de bank liep Ajax tegen een historische zeperd aan in de KNVB Beker tegen amateurclub Hercules.

Wisselvallig

Van 't Schip keerde na de winterstop terug op de bank, maar ook onder zijn leiding kwam de klad er weer in. Ajax liep tegen nederlagen op tegen AZ en Heerenveen, speelde gelijk tegen NEC, Fortuna Sittard en Sparta en werd in de Conference League uitgeschakeld door Aston Villa. Thuis hield het de Engelse subtoppepr nog op 0-0, maar in Engeland werd er kansloos met 4-0 verloren.

Play-offs

Ajax zal in de laatste speelrondes zich vooral moeten richten op de strijd om de vijfde plaats. De Amsterdammers moeten die plaats behouden en hopen dat aartsrivaal Feyenoord de beker wint om zo de play-offs om Europees voetbal te ontlopen. Van 't Schip zal hopen dat zijn periode bij Ajax tot de laatste acht competitiewedstrijd beperkt blijft om het dramatische seizoen nog enigszins positief af te sluiten.