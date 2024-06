'Ajax wil oud-PSV'er laten herenigen met Francesco Farioli en doet contractvoorstel tot 2028'

Bart Verbruggen is pas 21 jaar oud, maar komt over als een ervaren rot in het keepersvak. Hij hield Oranje op de been tegen Polen, is enorm welbespraakt en hij zit mentaal erg sterk in elkaar. Voor hem is het allemaal niet zo groots. "Als je klaar bent, dan ben je klaar. En ik voelde mij al een tijdje klaar", zegt hij over zijn onbetwiste basisplaats bij Oranje.