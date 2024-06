Nice heeft opvolger van naar Ajax vertrokken trainer Francesco Farioli binnen, PSV kent hem nog wel

OGC Nice moest na het vertrek van trainer Francesco Farioli naar Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Die heeft de Franse club inmiddels gevonden.

Franck Haise is de nieuwe trainer van de nummer vijf van de Ligue van afgelopen seizoen. Met de 53-jarige Fransman gaat Nice de groepsfase van de Europa League in. Haise heeft voor drie seizoenen getekend.

Champions League tegen PSV

Haise komt over van RC Lens, waarmee hij vooral vorig jaar veel indruk maakte. Lens eindigde in het seizoen 2022-2023 op de tweede plaats in de competitie en kwalificeerde zich daarmee voor de Champions League. In een poule met onder meer PSV eindigde Lens als derde.

Teleurstellend seizoen

In de Franse competitie kwam Haise met Lens afgelopen seizoen niet verder dan de zevende plek. Na de uitschakeling in de Champions League was het met Lens daarna ook snel helemaal klaar in Europa. Het werd in de daaropvolgende ronde in de Europa League over twee wedstrijden uitgeschakeld door de Duitse club Freiburg.