'Ajax-flop Georges Mikautadze voor 20 miljoen naar Monaco'

Georges Mikautadze is volgens Franse krant L'Equipe een miljoenendeal overeengekomen met AS Monaco. De aanvaller werd na een dramatische periode bij Ajax verhuurd aan het Franse FC Metz dat een optie tot koop lichtte. Nu lijkt de Georgiër zijn carrière weer te gaan vervolgen bij een andere club.

Ajax betaalde de vorige zomer nog 16 miljoen euro voor Mikautadze, die geen enkel moment indruk maakte in zijn maanden in Amsterdam. Hij maakte geen goal, geen assists en deed onder meer mee tijdens de beschamende bekernederlaag tegen de amateurs van Hercules.

De Georgiër was zelf ook niet blij in zijn periode bij Ajax. "Ik kende niemand, ik sprak de taal niet: de voorwaarden om te slagen waren voor mij niet aanwezig. Elke speler moet zich gerespecteerd voelen om te kunnen presteren", zei Mikautadze eerder.

Dertien goals, vier assists

In de winter werd hij verhuurd aan Metz, waar hij wel van waarde was. In twintig duels maakte hij daar liefst dertien goals en zorgde hij voor vier assists. Toch was zijn bijdrage niet genoeg om in de Ligue 1 te blijven, Metz degradeerde en speelt volgend seizoen in de Ligue 2.

Nu lijkt Mikautadze alweer de volgende stap in zijn carrière gezet te hebben. Er was belangstelling voor de 23-jarige aanvaller van franse clubs RC Lens, Stade Rennes, Olympique Lyon en AS Monaco. Volgens l'Equipe heeft hij voor die laatste club gekozen. Monaco zou wel 20 miljoen euro over hebben voor de oud-Ajacied.