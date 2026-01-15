Ajax wil de tickets van de uitfans in Alkmaar vergoeden na de dramatische 6-0-nederlaag tegen AZ in de Eurojackpot KNVB Beker. Dat zeiden zowel trainer Fred Grim als middenvelder Youri Regeer na afloop van het duel.

Grim wil dat de meegereisde fans van Ajax hun geld voor het kaartje voor het uitduel met AZ terugkrijgen. "Dat moeten de spelers, technische staf en club regelen", zei hij na de grootste nederlaag ooit van zijn club in de KNVB Beker (6-0).

De coach kon niet voorkomen dat Ajax werd vernederd in Alkmaar. "We verloren zoveel duels en waren zo slordig", mopperde hij. "Dat gaan we donderdag bespreken. Er zullen harde woorden vallen. Dat lijkt me logisch."

Ajax kwam na twee minuten op achterstand. Mika Godts wilde dat scheidsrechter Bas Nijhuis voor een overtreding floot en bleef op de grond liggen. Hij zag Troy Parrott de score openen. "Dat was wel een beetje illustratief voor de wedstrijd", erkende Grim. "Mika moet gewoon opstaan en die bal weer proberen te pakken. AZ was de hele wedstrijd veel feller."

'Ik denk dat niemand zijn niveau haalde'

Grim is zelf keeper geweest. Hij zag zijn doelman Vitezslav Jaros veel afstandsschoten loslaten. Grim besloot zijn keeper in bescherming te nemen. "Dat zijn vaak lastige ballen. En ik heb hem ook nog een paar ballen zien pakken. Ik denk dat niemand bij ons zijn niveau haalde."

Bij Ajax ontbrak Youri Baas, die zondag geblesseerd raakte tijdens het uitduel met Telstar. Ajax verspeelde vorig seizoen de landstitel nadat de centrale verdediger een blessure had opgelopen. "Youri is een belangrijke basisspeler voor ons", zei Grim. "Ik hoop dat hij er zaterdag tegen Go Ahead Eagles weer bij is."

'Collectief falen'

Ook Davy Klaassen hoopt dat Ajax zich dit weekend weet te herpakken. De aanvoerder zag zijn ploeg 'collectief falen' in de achtste finale van de beker. "Ik denk dat je bij ons niemand kunt opnoemen die wel goed was", zei hij vlak na de wedstrijd.

"We moeten ons maar snel herpakken", doelde Klaassen op de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Go Ahead Eagles in de Eredivisie. "Deze wedstrijd laat in ieder geval zien dat we er nog lang niet zijn. We maakten de laatste wedstrijden stappen, maar zijn er nog lang niet bovenop."

